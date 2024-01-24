Пожежники на місці пожежі в Одесі. Фото ілюстративне: ДСНС

В Одесі після вибухів спалахнула пожежа. Офіційної інформації поки що не надходило, у повітряному просторі регіону зберігається присутність дронів Shahed.

Про це повідомляють кореспонденти Новини.LIVE в Одесі.

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В Одесі спалахнула пожежа

Джерело: Telegram

Повідомляється, що в місті працюють засоби ППО, повідомляють в Силах оборони півдня.

Джерело: Telegram

Також вже з'являються перші кадри з місця займання.

Перші хвилини пожежі в Одесі після вибуху. Джерелo: Тelegram

Нагадаємо, що перед цим в Одесі прогриміли вибухи. Місто перебувало під ударом дронів-камікадзе Shahed. Пролунали вибухи сьогодні й у Дніпрі: при цьому повітряна тривога в регіоні не оголошувалася.