В Одесі після вибухів спалахнула пожежа
24 січня 2024 21:23
оновлено: 21:43
Пожежники на місці пожежі в Одесі. Фото ілюстративне: ДСНС
В Одесі після вибухів спалахнула пожежа. Офіційної інформації поки що не надходило, у повітряному просторі регіону зберігається присутність дронів Shahed.
Про це повідомляють кореспонденти Новини.LIVE в Одесі.
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В Одесі спалахнула пожежа
Повідомляється, що в місті працюють засоби ППО, повідомляють в Силах оборони півдня.
Також вже з'являються перші кадри з місця займання.
Нагадаємо, що перед цим в Одесі прогриміли вибухи. Місто перебувало під ударом дронів-камікадзе Shahed. Пролунали вибухи сьогодні й у Дніпрі: при цьому повітряна тривога в регіоні не оголошувалася.
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