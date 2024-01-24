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В Одесі після вибухів спалахнула пожежа

24 січня 2024 21:23
оновлено: 21:43
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Ілля Рябінін
редактор
В Одесі після вибухів спалахнула пожежа
Пожежники на місці пожежі в Одесі. Фото ілюстративне: ДСНС
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В Одесі після вибухів спалахнула пожежа. Офіційної інформації поки що не надходило, у повітряному просторі регіону зберігається присутність дронів Shahed.

Про це повідомляють кореспонденти Новини.LIVE в Одесі.

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В Одесі спалахнула пожежа

В Одесі після вибухів спалахнула пожежа
Джерело: Telegram

Повідомляється, що в місті працюють засоби ППО, повідомляють в Силах оборони півдня.

В Одесі після вибухів спалахнула пожежа
Джерело: Telegram

Також вже з'являються перші кадри з місця займання.

В Одесі після вибухів спалахнула пожежа
Перші хвилини пожежі в Одесі після вибуху. Джерелo: Тelegram

Нагадаємо, що перед цим в Одесі прогриміли вибухи. Місто перебувало під ударом дронів-камікадзе Shahed. Пролунали вибухи сьогодні й у Дніпрі: при цьому повітряна тривога в регіоні не оголошувалася. 

Одеса
війна
пожежа
вибух
Україна

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