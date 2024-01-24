В Одессе после взрывов вспыхнул пожар
24 января 2024 21:23
обновлено: 21:43
Пожарные на месте пожара в Одессе Фото иллюстративное: ГСЧС
В Одессе после взрывов вспыхнул пожар. Официальной информации пока не поступало, в воздушном пространстве региона сохраняется присутствие дронов Shahed.
Об этом сообщают корреспонденты Новини.LIVE в Одессе.
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В Одессе вспыхнул пожар
Сообщается, что в городе работают средства ПВО, сообщают в Силах обороны юга.
Также появились первые кадры с места возгорания.
Напомним, что перед этим в Одессе прогремели взрывы. Город находился под ударом дронов-камикадзе Shahed. Раздались взрывы сегодня и в Днепре: при этом воздушная тревога в регионе не объявлялась.
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