Пожарные на месте пожара в Одессе Фото иллюстративное: ГСЧС

В Одессе после взрывов вспыхнул пожар. Официальной информации пока не поступало, в воздушном пространстве региона сохраняется присутствие дронов Shahed.

Об этом сообщают корреспонденты Новини.LIVE в Одессе.

Читайте также:

В Одессе вспыхнул пожар

Источник: Telegram

Сообщается, что в городе работают средства ПВО, сообщают в Силах обороны юга.

Источник: Telegram

Также появились первые кадры с места возгорания.

Первые минуты пожара в Одессе после взрыва Источник: Телеgram

Напомним, что перед этим в Одессе прогремели взрывы. Город находился под ударом дронов-камикадзе Shahed. Раздались взрывы сегодня и в Днепре: при этом воздушная тревога в регионе не объявлялась.