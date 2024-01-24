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В Одессе после взрывов вспыхнул пожар

24 января 2024 21:23
обновлено: 21:43
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В Одессе после взрывов вспыхнул пожар
Пожарные на месте пожара в Одессе Фото иллюстративное: ГСЧС
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Одессе после взрывов вспыхнул пожар. Официальной информации пока не поступало, в воздушном пространстве региона сохраняется присутствие дронов Shahed.

Об этом сообщают корреспонденты Новини.LIVE в Одессе.

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В Одессе вспыхнул пожар

В Одессе после взрывов вспыхнул пожар
Источник: Telegram

Сообщается, что в городе работают средства ПВО, сообщают в Силах обороны юга.

В Одессе после взрывов вспыхнул пожар
Источник: Telegram

Также появились первые кадры с места возгорания.

В Одессе после взрывов вспыхнул пожар
Первые минуты пожара в Одессе после взрыва Источник: Телеgram

Напомним, что перед этим в Одессе прогремели взрывы. Город находился под ударом дронов-камикадзе Shahed. Раздались взрывы сегодня и в Днепре: при этом воздушная тревога в регионе не объявлялась.

Одесса
война
пожар
взрыв
Украина

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