На Одещині сталася пожежа із загиблими — подробиці

Надзвичайники гасять пожежу. Фото: pixabay

В Одеській області сталася пожежа у житловому будинку. Рятувальники під час гасіння полумʼя знайшли тіло власника оселі.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління ДСНС України в Одеській області.

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У приватному двоповерховому будинку у Затоці сталося займання в одній з кімнат. Попередньо відомо, що загорілося домашнє майно. Загалом пожежа охопила 300 квадратних метрів. Врятовано три поруч розташовані житлові будинки. Під час гасіння було знайдено тіло господаря 1962 року народження.

Причини пожежі та збитки наразі встановлюються. Загалом від ДСНС було залучено 3 одиниці техніки та 17 вогнеборців.

Інші випадки пожежі в Одеській області

Нагадаємо, протягом останніх чотирнадцяти днів в Одеському регіоні сталося майже сімдесят пожеж у житлових секторах. Усі вони пов’язані зі спробою людей додатково обігріти свої домівки.

Також ми повідомляли, що в Одеській області виникла пожежа у приватному секторі. Інцидент стався у селі Дачне, на вулиці Тихій, де полумʼя охопило будинок, гараж та автомобіль.

Додамо, протягом 2023 року Одеська область увійшла до четвірки лідерів серед регіонів за кількістю отруєнь чадним газом. Найбільше випадків повʼязано з обстрілами з боку РФ.