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В Одесской области произошел пожар с погибшими — подробности

26 января 2024 11:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одесской области произошел пожар с погибшими — подробности
Чрезвычайники тушат пожар. Фото: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одесской области произошел пожар в жилом доме. Спасатели во время тушения пламени обнаружили тело владельца дома.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области.

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В частном двухэтажном доме в Заливе произошло возгорание в одной из комнат. Предварительно известно, что загорелось домашнее имущество. Всего пожар охватил 300 квадратных метров. Спасены три рядом расположенные жилые дома. Во время тушения было обнаружено тело хозяина 1962 года рождения.

Причины пожара и ущерб устанавливаются. Всего от ГСЧС были привлечены 3 единицы техники и 17 пожарных.

Другие случаи пожара в Одесской области

Напомним, за последние четырнадцать дней в Одесском регионе произошло почти семьдесят пожаров в жилых секторах. Все они связаны с попыткой людей дополнительно обогреть свои дома.

Также мы сообщали, что в Одесской области возник пожар в частном секторе. Инцидент произошел в селе Дачное, на улице Тихой, где пламя охватило дом, гараж и автомобиль.

Добавим, в течение 2023 года Одесская область вошла в четверку лидеров среди регионов по количеству отравлений угарным газом. Больше всего случаев связано с обстрелами со стороны РФ.

Одесса
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