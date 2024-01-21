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Одеська область у лідерах за кількістю смертей від чадного газу

21 січня 2024 19:00
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Одеська область у лідерах за кількістю смертей від чадного газу
Отруєння чадним газом. Фото: pixabay
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Протягом 2023 року Одеська область увійшла до четвірки лідерів серед регіонів за кількістю отруєнь чадним газом. Найбільше випадків повʼязано з обстрілами з боку РФ.

Про це під час брифінгу в медіацентрі Україна — Укрінформ розповів заступник начальника відділу профілактичної роботи Управління пожежної безпеки Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям ДСНС Анатолій Шкарбута.

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Рятувальник стверджує, що саме близькість до фронту та регулярні повітряні атаки є причиною частих пожеж у прифронтових регіонах. Виникають ці пожежі не лише через попадання в житлові будинки уламків ракет чи дронів — часто причиною є несправні опалювальні системи, якими люди користуються через збої в роботі об'єктів енергетичної інфраструктури.

"Найбільше пожеж та смертей людей від чадного газу ми спостерігаємо у прифронтових регіонах: Дніпропетровська, Одеська, Харківська області. І, на жаль, Київська. Саме в цих регіонах відбувається більше збоїв критичної інфраструктури, електропостачання, опалення через обстріли. Тому така тенденція зберігається", — наголосив Анатолій Шкарбута.

Статистика пожеж в Одеській області

За даними управління ДСНС в Одеській області, у регіоні жодного дня не минає без пожеж. Частина цих пожеж призводить до смерті людей. Наприклад:

  • 20 січня сталося 6 пожеж (2 в Одесі та 4 в області);
  • 19 січня — також 6  пожеж (4 в Одесі та 2 в області), одна з постраждалих у реанімації з опіками у вкрай тяжкому стані,
  • 18 січня — 11 пожеж: (4 в Одесі та 7 в області), є загиблий;
  • 17 січня — 14 пожеж (5 в Одесі та 9 в області).

Як уберегтися від отруєння чадним газом

Убезпечити власників будинків, де є пічне або газове опалення, може встановлення датчиків чадного газу — вони досить ефективні та вчасно сигналізують про небезпеку.

"Ми рекомендуємо населенню та пропонуємо купувати ці датчики самостійно та встановлювати", — каже рятувальник.

Небезпека чадного газу насамперед у тому, що він не має кольору, запаху та смаку. Виявити його складно, а отруєння відбувається дуже швидко — людина гине від нестачі кисню.

Про небезпеку можуть сигналізувати домашні тварини — чадний газ стелиться підлогою, і тому його жертвами насамперед стають домашні улюбленці. Насамперед необхідно впустити в приміщення повітря, відкривши вікно чи квартирку, якнайшвидше залишити небезпечне приміщення та викликати спецслужби.

Аналогічні випадки на Одещині

Нагадаємо, в Одесі 6 січня родина з трьох людей отруїлася чадним газом, їх госпіталізували. А місяцем раніше, 11 грудня 2023 року, у Татарбунарах стався аналогічний випадок — чадним газом отруїлася сім'я із чотирьох осіб, серед яких двоє дітей.
 

Одеса
здоров'я
пожежа
ДСНС
отруєння
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