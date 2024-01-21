Одесская область в лидерах по количеству смертей от угарного газа

Отравление угарным газом. Фото: pixabay

В течение 2023 года Одесская область вошла в четверку лидеров среди регионов по количеству отравлений угарным газом. Больше всего случаев связано с обстрелами со стороны РФ.

Об этом во время брифинга в медиацентре Украина — Укринформ рассказал заместитель начальника отдела профилактической работы Управления пожарной безопасности Департамента предотвращения чрезвычайных ситуаций ГСЧС Анатолий Шкарбута.

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Спасатель утверждает, что близость к фронту и регулярные воздушные атаки являются причиной частых пожаров в прифронтовых регионах. Возникают эти пожары не только из-за попадания в жилые дома обломков ракет или дронов — часто причиной становится неисправность отопительных систем, которыми люди пользуются из-за сбоев в работе объектов энергетической инфраструктуры.

"Больше всего пожаров и смертей людей от угарного газа мы наблюдаем в прифронтовых регионах: Днепропетровская, Одесская, Харьковская области. И, к сожалению, Киевская. Именно в этих регионах происходит больше сбоев критической инфраструктуры, электроснабжения, отопления из-за обстрелов. Поэтому такая тенденция сохраняется", — подчеркнул Анатолий Шкарбута.

Статистика пожаров в Одесской области

По данным управления ГСЧС в Одесской области, в регионе ни дня не проходит без пожаров. Часть этих пожаров приводит к смерти людей. К примеру:

20 января произошло 6 пожаров (2 в Одессе и 4 в области);

19 января — тоже 6 пожаров (4 в Одессе и 2 в области), один из пострадавших в реанимации с ожогами в крайне тяжелом состоянии;

18 января — 11 пожаров: (4 в Одессе и 7 в области), есть погибший;

17 января — 14 пожаров (5 в Одессе и 9 в области).

Как уберечься от отравления угарным газом

Обезопасить владельцев домов, где есть печное или газовое отопление, может установка датчиков угарного газа — они достаточно эффективны и вовремя сигнализируют об опасности.

"Мы рекомендуем населению и предлагаем покупать эти датчики самостоятельно и устанавливать", — говорит спасатель.

Опасность угарного газа прежде всего в том, что у него нет цвета, запаха и вкуса. Выявить его сложно, а отравление происходит очень быстро — человек погибает от нехватки кислорода.

Об опасности могут сигнализировать домашние животные — угарный газ стелется по полу, поэтому его жертвами в первую очередь становятся домашние любимцы. Прежде всего, необходимо впустить в помещение воздух, открыв окно или форточку, как можно быстрее покинуть опасное помещение и вызвать спецслужбы.

Аналогичные случаи в Одесской области

Напомним, в Одессе 6 января семья из трех человек отравилась угарным газом, их госпитализировали. Месяцем ранее, 11 декабря 2023 года, в Татарбунарах произошел аналогичный случай — угарным газом отравилась семья из четырех человек, среди которых двое детей.