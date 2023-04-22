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В Одесской области многодетная семья отравилась угарным газом: что произошло

22 апреля 2023 10:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одесской области многодетная семья отравилась угарным газом
Горящая газовая горелка на кухне. Фото: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Подольском районе Одесской области многодетная семья отравилась угарным газом. Мать и шестеро детей направили в больницу.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Одесской области.

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По сообщению чрезвычайников, об инциденте в селе сообщили соседи.

"Сегодня утром от очередного "103" поступило сообщение, что в селе Новобиль, Подольского района отравилось шесть человек. С диагнозом — отравление угарным газом", — говорится в сообщении ГСЧС.

Кто отравился

  • Мать 1976 года рождения,
  • три сына 2008, 2009, 2013 и 2019 годов рождения,
  • дочь 2010 года рождения,
  • соседская девочка 2012 года рождения.

Причиной отравления является недостаток конструкции дымохода отопительной печи. Спасатели призывают неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности, ведь малейшее нарушение правил может привести к трагедии.

Как уберечься от отравления угарным газом

  • Не оставляйте включенные газовые приборы без присмотра;
  • для обогрева помещения используйте только предназначенные для этого приборы (например, не используйте газовую плиту для обогрева помещения);
  • регулярно проверяйте газовое оборудование, вентиляционные каналы и дымоходы на исправность.

Пожары в Одесской области

За прошедшие сутки в Одесской области произошло шесть пожаров, из которых два — в самом областном центре. Пострадавших от возгораний не было.

Напомним, несчастный случай произошел с семьей в Одесской области. Два человека,6-летняя девочка и 16-летний парень, отравились угарным газом.

Ранее мы писали, что в Одессе четыре человека отравились природным газом. Едва не привела к трагедии неисправность газовой колонки.

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