В Одесской области многодетная семья отравилась угарным газом

Горящая газовая горелка на кухне. Фото: pixabay

В Подольском районе Одесской области многодетная семья отравилась угарным газом. Мать и шестеро детей направили в больницу.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Одесской области.

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По сообщению чрезвычайников, об инциденте в селе сообщили соседи.

"Сегодня утром от очередного "103" поступило сообщение, что в селе Новобиль, Подольского района отравилось шесть человек. С диагнозом — отравление угарным газом", — говорится в сообщении ГСЧС.

Кто отравился

Мать 1976 года рождения,

три сына 2008, 2009, 2013 и 2019 годов рождения,

дочь 2010 года рождения,

соседская девочка 2012 года рождения.

Причиной отравления является недостаток конструкции дымохода отопительной печи. Спасатели призывают неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности, ведь малейшее нарушение правил может привести к трагедии.

Как уберечься от отравления угарным газом

Не оставляйте включенные газовые приборы без присмотра;

для обогрева помещения используйте только предназначенные для этого приборы (например, не используйте газовую плиту для обогрева помещения);

регулярно проверяйте газовое оборудование, вентиляционные каналы и дымоходы на исправность.

Пожары в Одесской области

За прошедшие сутки в Одесской области произошло шесть пожаров, из которых два — в самом областном центре. Пострадавших от возгораний не было.

Напомним, несчастный случай произошел с семьей в Одесской области. Два человека,6-летняя девочка и 16-летний парень, отравились угарным газом.

Ранее мы писали, что в Одессе четыре человека отравились природным газом. Едва не привела к трагедии неисправность газовой колонки.