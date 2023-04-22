В Одесской области многодетная семья отравилась угарным газом: что произошло
В Подольском районе Одесской области многодетная семья отравилась угарным газом. Мать и шестеро детей направили в больницу.
Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Одесской области.
По сообщению чрезвычайников, об инциденте в селе сообщили соседи.
"Сегодня утром от очередного "103" поступило сообщение, что в селе Новобиль, Подольского района отравилось шесть человек. С диагнозом — отравление угарным газом", — говорится в сообщении ГСЧС.
Кто отравился
- Мать 1976 года рождения,
- три сына 2008, 2009, 2013 и 2019 годов рождения,
- дочь 2010 года рождения,
- соседская девочка 2012 года рождения.
Причиной отравления является недостаток конструкции дымохода отопительной печи. Спасатели призывают неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности, ведь малейшее нарушение правил может привести к трагедии.
Как уберечься от отравления угарным газом
- Не оставляйте включенные газовые приборы без присмотра;
- для обогрева помещения используйте только предназначенные для этого приборы (например, не используйте газовую плиту для обогрева помещения);
- регулярно проверяйте газовое оборудование, вентиляционные каналы и дымоходы на исправность.
Пожары в Одесской области
За прошедшие сутки в Одесской области произошло шесть пожаров, из которых два — в самом областном центре. Пострадавших от возгораний не было.
Напомним, несчастный случай произошел с семьей в Одесской области. Два человека,6-летняя девочка и 16-летний парень, отравились угарным газом.
Ранее мы писали, что в Одессе четыре человека отравились природным газом. Едва не привела к трагедии неисправность газовой колонки.