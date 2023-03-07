На Одещині дитина та підліток отруїлись чадним газом

Не нехтуйте правилами безпеки

Нещасний випадок стався з родиною на Одещині. Двоє людей: 6-річна дівчинка та 16-річний хлопець отруїлися чадним газом.

Про це повідомляє UNICEF Ukraine.

"Його витік стався через наскрізні тріщини в печі. Не нехтуйте правилами безпеки, навіть коли йдеться про такі звичні в побуті речі, як пічка", — йдеться в повідомленні.

Як уберегтися від отруєння чадним газом

Не залишайте ввімкнені газові прилади без нагляду;

для обігріву помешкання використовуйте лише призначені для цього прилади (до прикладу, не використовуйте газову плиту для обігріву приміщення);

регулярно перевіряйте газове обладнання, вентиляційні канали та димоходи на справність;

у помешканні з пічним опаленням завжди відчиняйте заслінку в пічці чи комині;

не встановлюйте електровитяжку та газову колонку в одному приміщенні;

часто провітрюйте приміщення, в якому є газові прилади;

встановить прилад для визначення концентрації чадного газу;

не спалюйте нічого в пічці чи каміні, якщо до них не під’єднана вентиляція;

не використовуйте генератор чи будь-які бензинові двигуни на відстані менш як 6 метрів від вікон, дверей чи вентиляційних отворів. Використовуйте подовжувач потрібної довжини, щоби тримати генератор на безпечній відстані.

За рік одеські рятувальники вчилися працювати у зовсім нових умовах під час повномасштабного вторгнення. І коли раніше виклики були пов’язані з нечастими випадками необережності, тепер загроза була навіть від свічки під час блекауту.

Фото Шпальта