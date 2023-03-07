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На Одещині дитина та підліток отруїлись чадним газом

7 березня 2023 13:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Не нехтуйте правилами безпеки
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Нещасний випадок стався з родиною на Одещині. Двоє людей: 6-річна дівчинка та 16-річний хлопець отруїлися чадним газом. 

Про це повідомляє UNICEF Ukraine.

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"Його витік стався через наскрізні тріщини в печі. Не нехтуйте правилами безпеки, навіть коли йдеться про такі звичні в побуті речі, як пічка", — йдеться в повідомленні. 

Як уберегтися від отруєння чадним газом

  • Не залишайте ввімкнені газові прилади без нагляду;
  • для обігріву помешкання використовуйте лише призначені для цього прилади (до прикладу, не використовуйте газову плиту для обігріву приміщення);
  • регулярно перевіряйте газове обладнання, вентиляційні канали та димоходи на справність;
  • у помешканні з пічним опаленням завжди відчиняйте заслінку в пічці чи комині;
  • не встановлюйте електровитяжку та газову колонку в одному приміщенні;
  • часто провітрюйте приміщення, в якому є газові прилади;
  • встановить прилад для визначення концентрації чадного газу;
  • не спалюйте нічого в пічці чи каміні, якщо до них не під’єднана вентиляція;
  • не використовуйте генератор чи будь-які бензинові двигуни на відстані менш як 6 метрів від вікон, дверей чи вентиляційних отворів. Використовуйте подовжувач потрібної довжини, щоби тримати генератор на безпечній відстані.

За рік одеські рятувальники вчилися працювати у зовсім нових умовах під час повномасштабного вторгнення. І коли раніше виклики були пов’язані з нечастими випадками необережності, тепер загроза була навіть від свічки під час блекауту.

Фото Шпальта

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