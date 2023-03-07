В Одесской области ребенок и подросток отравились угарным газом
Несчастный случай произошел с семьей в Одесской области. Два человека: 6-летняя девочка и 16-летний парень отравились угарным газом.
Об этом сообщает UNICEF Ukraine.
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"Его утечка произошла из-за сквозных трещин в печи. Не пренебрегайте правилами безопасности, даже когда речь идет о таких привычных в быту вещах, как печка", — говорится в сообщении.
Как уберечься от отравления угарным газом
- Не оставляйте включенные газовые приборы без присмотра;
- для обогрева помещения используйте только предназначенные для этого приборы (например, не используйте газовую плиту для обогрева помещения);
- регулярно проверяйте газовое оборудование, вентиляционные каналы и дымоходы на исправность;
- в комнате с печным отоплением всегда открывайте заслонку в печке или камине;
- не устанавливайте электровытяжку и газовую колонку в одном помещении;
- часто проветривайте помещение, в котором есть газовые приборы;
- установит прибор для определения концентрации угарного газа;
- не сжигайте ничего в печке или камине, если к ним не подключена вентиляция;
- не используйте генератор или какие-либо бензиновые двигатели на расстоянии менее 6 метров от окон, дверей или вентиляционных проемов. Используйте удлинитель нужной длины, чтобы держать генератор на безопасном расстоянии.
Через год одесские спасатели учились работать в совершенно новых условиях во время полномасштабного вторжения. И когда раньше вызовы были связаны с редкими случаями неосторожности, теперь угроза была даже от свечи во время блекаута.
Фото Шпальта