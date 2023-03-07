В Одесской области ребенок и подросток отравились угарным газом

Не пренебрегайте правилами безопасности

Несчастный случай произошел с семьей в Одесской области. Два человека: 6-летняя девочка и 16-летний парень отравились угарным газом.

Об этом сообщает UNICEF Ukraine.

"Его утечка произошла из-за сквозных трещин в печи. Не пренебрегайте правилами безопасности, даже когда речь идет о таких привычных в быту вещах, как печка", — говорится в сообщении.

Как уберечься от отравления угарным газом

Не оставляйте включенные газовые приборы без присмотра;

для обогрева помещения используйте только предназначенные для этого приборы (например, не используйте газовую плиту для обогрева помещения);

регулярно проверяйте газовое оборудование, вентиляционные каналы и дымоходы на исправность;

в комнате с печным отоплением всегда открывайте заслонку в печке или камине;

не устанавливайте электровытяжку и газовую колонку в одном помещении;

часто проветривайте помещение, в котором есть газовые приборы;

установит прибор для определения концентрации угарного газа;

не сжигайте ничего в печке или камине, если к ним не подключена вентиляция;

не используйте генератор или какие-либо бензиновые двигатели на расстоянии менее 6 метров от окон, дверей или вентиляционных проемов. Используйте удлинитель нужной длины, чтобы держать генератор на безопасном расстоянии.

Через год одесские спасатели учились работать в совершенно новых условиях во время полномасштабного вторжения. И когда раньше вызовы были связаны с редкими случаями неосторожности, теперь угроза была даже от свечи во время блекаута.

Фото Шпальта