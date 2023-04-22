На Одещині багатодітна родина отруїлася чадним газом

Запалена газова горілка на кухні. Фото: pixabay

У Подільському районі Одеської області багатодітна сім'я отруїлася чадним газом. Матір та шестеро дітей направили до лікарні.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України в Одеській області.

Читайте також:

За повідомленням надзвичайників, про інцидент у селі повідомили сусіди.

"Сьогодні зранку від чергового "103" надійшло повідомлення що у селі Новобіль, Подільського району отруїлись шестеро людей. З діагнозом — отруєння чадним газом", — йдеться в повідомленні ДСНС.

Хто отруївся

матір 1976 року народження,

три сини 2008, 2009, 2013 та 2019 років народження,

донька 2010 року народження,

сусідська дівчинка 2012 року народження.

Причиною отруєння є недолік конструкції димаря опалювальної печі. Рятувальники закликають неухильно дотримуватися правил пожежної безпеки, адже найменше порушення правил може призвести до трагедії.

Як уберегтися від отруєння чадним газом

Не залишайте ввімкнені газові прилади без нагляду;

для обігріву помешкання використовуйте лише призначені для цього прилади (до прикладу, не використовуйте газову плиту для обігріву приміщення);

регулярно перевіряйте газове обладнання, вентиляційні канали та димоходи на справність.

Пожежі на Одещині

За минулу добу в Одеській області сталося шість пожеж, з яких дві — у самому обласному центрі. Постраждалих від займань не було.

Нагадаємо, нещасний випадок стався з родиною на Одещині. Двоє людей, 6-річна дівчинка та 16-річний хлопець, отруїлися чадним газом.

Раніше ми писали, що в Одесі четверо людей отруїлися природним газом. Ледь не призвела до трагедії несправність газової колонки.