На Одещині багатодітна родина отруїлася чадним газом: що сталося
У Подільському районі Одеської області багатодітна сім'я отруїлася чадним газом. Матір та шестеро дітей направили до лікарні.
Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України в Одеській області.
За повідомленням надзвичайників, про інцидент у селі повідомили сусіди.
"Сьогодні зранку від чергового "103" надійшло повідомлення що у селі Новобіль, Подільського району отруїлись шестеро людей. З діагнозом — отруєння чадним газом", — йдеться в повідомленні ДСНС.
Хто отруївся
- матір 1976 року народження,
- три сини 2008, 2009, 2013 та 2019 років народження,
- донька 2010 року народження,
- сусідська дівчинка 2012 року народження.
Причиною отруєння є недолік конструкції димаря опалювальної печі. Рятувальники закликають неухильно дотримуватися правил пожежної безпеки, адже найменше порушення правил може призвести до трагедії.
Як уберегтися від отруєння чадним газом
- Не залишайте ввімкнені газові прилади без нагляду;
- для обігріву помешкання використовуйте лише призначені для цього прилади (до прикладу, не використовуйте газову плиту для обігріву приміщення);
- регулярно перевіряйте газове обладнання, вентиляційні канали та димоходи на справність.
Пожежі на Одещині
За минулу добу в Одеській області сталося шість пожеж, з яких дві — у самому обласному центрі. Постраждалих від займань не було.
Нагадаємо, нещасний випадок стався з родиною на Одещині. Двоє людей, 6-річна дівчинка та 16-річний хлопець, отруїлися чадним газом.
Раніше ми писали, що в Одесі четверо людей отруїлися природним газом. Ледь не призвела до трагедії несправність газової колонки.