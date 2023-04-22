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На Одещині багатодітна родина отруїлася чадним газом: що сталося

22 квітня 2023 10:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
На Одещині багатодітна родина отруїлася чадним газом
Запалена газова горілка на кухні. Фото: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

У Подільському районі Одеської області багатодітна сім'я отруїлася чадним газом. Матір та шестеро дітей направили до лікарні. 

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України в Одеській області.

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За повідомленням надзвичайників, про інцидент у селі повідомили сусіди.

"Сьогодні зранку від чергового "103" надійшло повідомлення що у селі Новобіль, Подільського району отруїлись шестеро людей. З діагнозом — отруєння чадним газом", — йдеться в повідомленні ДСНС.

Хто отруївся

  • матір 1976 року народження,  
  • три сини 2008, 2009, 2013 та 2019 років народження,
  • донька 2010 року народження,
  • сусідська дівчинка 2012 року народження.

Причиною отруєння є недолік конструкції димаря опалювальної печі. Рятувальники закликають неухильно дотримуватися правил пожежної безпеки, адже найменше порушення правил може призвести до трагедії.

Як уберегтися від отруєння чадним газом

  • Не залишайте ввімкнені газові прилади без нагляду;
  • для обігріву помешкання використовуйте лише призначені для цього прилади (до прикладу, не використовуйте газову плиту для обігріву приміщення);
  • регулярно перевіряйте газове обладнання, вентиляційні канали та димоходи на справність.

Пожежі на Одещині

За минулу добу в Одеській області сталося шість пожеж, з яких дві — у самому обласному центрі. Постраждалих від займань не було. 

Нагадаємо, нещасний випадок стався з родиною на Одещині. Двоє людей, 6-річна дівчинка та 16-річний хлопець, отруїлися чадним газом. 

Раніше ми писали, що в Одесі четверо людей отруїлися природним газом. Ледь не призвела до трагедії несправність газової колонки.

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