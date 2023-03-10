В Одесі одразу четверо дівчат отруїлись газом

Постраждалих направили до лікарні

В Одесі четверо людей отруїлися природним газом. Ледь не призвела до трагедії несправність газової колонки.

Про це повідомляє Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Одеської області.

Виклик надійшов до Єдиної диспетчерської Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф о 4:05. Зважаючи на кількість постраждалих, на місце були направлені декілька бригад медиків.

"У результаті всі четверо у стані середньої важкості були госпіталізовані до медзакладів міста. Бажаємо всім швидкого одужання! І нагадуємо про важливість дотримання правил експлуатації газового обладнання задля уникнення витоку газу, пожежі тощо", — йдеться в повідомленні.

Як уберегтися від отруєння чадним газом

Не залишайте ввімкнені газові прилади без нагляду;

для обігріву помешкання використовуйте лише призначені для цього прилади (до прикладу, не використовуйте газову плиту для обігріву приміщення);

регулярно перевіряйте газове обладнання, вентиляційні канали та димоходи на справність;

у помешканні з пічним опаленням завжди відчиняйте заслінку в пічці чи комині;

не встановлюйте електровитяжку та газову колонку в одному приміщенні;

часто провітрюйте приміщення, в якому є газові прилади;

встановить прилад для визначення концентрації чадного газу;

не спалюйте нічого в пічці чи каміні, якщо до них не під’єднана вентиляція;

не використовуйте генератор чи будь-які бензинові двигуни на відстані менш як 6 метрів від вікон, дверей чи вентиляційних отворів. Використовуйте подовжувач потрібної довжини, щоби тримати генератор на безпечній відстані.

Нагадаємо, в Одеській області дитина втопилася у діжці з водою, що стояла у дворі біля будинку. Її знайшли батьки без ознак життя.