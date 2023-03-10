В Одесі одразу четверо дівчат отруїлись газом
В Одесі четверо людей отруїлися природним газом. Ледь не призвела до трагедії несправність газової колонки.
Про це повідомляє Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Одеської області.
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Виклик надійшов до Єдиної диспетчерської Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф о 4:05. Зважаючи на кількість постраждалих, на місце були направлені декілька бригад медиків.
"У результаті всі четверо у стані середньої важкості були госпіталізовані до медзакладів міста. Бажаємо всім швидкого одужання! І нагадуємо про важливість дотримання правил експлуатації газового обладнання задля уникнення витоку газу, пожежі тощо", — йдеться в повідомленні.
Як уберегтися від отруєння чадним газом
- Не залишайте ввімкнені газові прилади без нагляду;
- для обігріву помешкання використовуйте лише призначені для цього прилади (до прикладу, не використовуйте газову плиту для обігріву приміщення);
- регулярно перевіряйте газове обладнання, вентиляційні канали та димоходи на справність;
- у помешканні з пічним опаленням завжди відчиняйте заслінку в пічці чи комині;
- не встановлюйте електровитяжку та газову колонку в одному приміщенні;
- часто провітрюйте приміщення, в якому є газові прилади;
- встановить прилад для визначення концентрації чадного газу;
- не спалюйте нічого в пічці чи каміні, якщо до них не під’єднана вентиляція;
- не використовуйте генератор чи будь-які бензинові двигуни на відстані менш як 6 метрів від вікон, дверей чи вентиляційних отворів. Використовуйте подовжувач потрібної довжини, щоби тримати генератор на безпечній відстані.
Нагадаємо, в Одеській області дитина втопилася у діжці з водою, що стояла у дворі біля будинку. Її знайшли батьки без ознак життя.