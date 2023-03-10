В Одессе сразу четверо девушек отравились газом
В Одессе четыре человека отравились природным газом. Едва не привела к трагедии неисправность газовой колонки.
Об этом сообщает Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Одесской области.
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Вызов поступил в Единый диспетчерский Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в 4:05. Учитывая количество пострадавших, на место было направлено несколько бригад медиков.
"В результате все четверо в состоянии средней тяжести были госпитализированы в медучреждения города. Желаем всем быстрого выздоровления! И напоминаем о важности соблюдения правил эксплуатации газового оборудования во избежание утечки газа, пожара и т.д", — говорится в сообщении.
Как уберечься от отравления угарным газом
- Не оставляйте включенные газовые приборы без присмотра;
- для обогрева помещения используйте только предназначенные для этого приборы (например, не используйте газовую плиту для обогрева помещения);
- регулярно проверяйте газовое оборудование, вентиляционные каналы и дымоходы на исправность;
- в комнате с печным отоплением всегда открывайте заслонку в печке или камине;
- не устанавливайте электровытяжку и газовую колонку в одном помещении;
- часто проветривайте помещение, в котором есть газовые приборы;
- установит прибор для определения концентрации угарного газа;
- не сжигайте ничего в печке или камине, если к ним не подключена вентиляция;
- не используйте генератор или какие-либо бензиновые двигатели на расстоянии менее 6 метров от окон, дверей или вентиляционных проемов. Используйте удлинитель нужной длины, чтобы держать генератор на безопасном расстоянии.
Напомним, в Одесской области ребенок утонул в бочке с водой, стоявшей во дворе возле дома. Ее обнаружили родители без признаков жизни.