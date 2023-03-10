В Одессе сразу четверо девушек отравились газом

Пострадавших направили в больницу

В Одессе четыре человека отравились природным газом. Едва не привела к трагедии неисправность газовой колонки.

Об этом сообщает Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Одесской области.

Вызов поступил в Единый диспетчерский Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в 4:05. Учитывая количество пострадавших, на место было направлено несколько бригад медиков.

"В результате все четверо в состоянии средней тяжести были госпитализированы в медучреждения города. Желаем всем быстрого выздоровления! И напоминаем о важности соблюдения правил эксплуатации газового оборудования во избежание утечки газа, пожара и т.д", — говорится в сообщении.

Как уберечься от отравления угарным газом

Не оставляйте включенные газовые приборы без присмотра;

для обогрева помещения используйте только предназначенные для этого приборы (например, не используйте газовую плиту для обогрева помещения);

регулярно проверяйте газовое оборудование, вентиляционные каналы и дымоходы на исправность;

в комнате с печным отоплением всегда открывайте заслонку в печке или камине;

не устанавливайте электровытяжку и газовую колонку в одном помещении;

часто проветривайте помещение, в котором есть газовые приборы;

установит прибор для определения концентрации угарного газа;

не сжигайте ничего в печке или камине, если к ним не подключена вентиляция;

не используйте генератор или какие-либо бензиновые двигатели на расстоянии менее 6 метров от окон, дверей или вентиляционных проемов. Используйте удлинитель нужной длины, чтобы держать генератор на безопасном расстоянии.

Напомним, в Одесской области ребенок утонул в бочке с водой, стоявшей во дворе возле дома. Ее обнаружили родители без признаков жизни.