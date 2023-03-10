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На Одещині трирічна дівчинка втопилася у діжці з водою

10 березня 2023 11:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Наразі триває розслідування
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одеській області дитина втопилася у діжці з водою, що стояла у дворі біля будинку. Її знайшли батьки без ознак життя. 

Цю інформацію Суспільному підтвердила речниця ГУ Нацполіції в Одеській області Любов Гордієвська.

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Тим часом "Думская" з посиланням на джерела у правоохоронних органах повідомляє, що нещасний випадок стався в селі Плахтіївка. Батьки дитини працювали на городі, але в якийсь момент зникла Єва, яка спочатку була поруч з ними. Дівчинку знайшли без ознак життя у бочці з водою.

Нагадаємо, нещодавно нещасний випадок стався з родиною на Одещині. Двоє людей: 6-річна дівчинка та 16-річний хлопець отруїлися чадним газом. 

Також ми писали, що 16 лютого у Броварах Київської області сталася трагедія. З 14 поверху одного з будинків випала 11-річна дівчинка.

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