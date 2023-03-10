На Одещині трирічна дівчинка втопилася у діжці з водою

Наразі триває розслідування

В Одеській області дитина втопилася у діжці з водою, що стояла у дворі біля будинку. Її знайшли батьки без ознак життя.

Цю інформацію Суспільному підтвердила речниця ГУ Нацполіції в Одеській області Любов Гордієвська.

Поліція розпочала розслідування "нещасного випадку". Наразі проводяться дії щодо встановлення подробиць та обставин інциденту.

Тим часом "Думская" з посиланням на джерела у правоохоронних органах повідомляє, що нещасний випадок стався в селі Плахтіївка. Батьки дитини працювали на городі, але в якийсь момент зникла Єва, яка спочатку була поруч з ними. Дівчинку знайшли без ознак життя у бочці з водою.

Нагадаємо, нещодавно нещасний випадок стався з родиною на Одещині. Двоє людей: 6-річна дівчинка та 16-річний хлопець отруїлися чадним газом.

Також ми писали, що 16 лютого у Броварах Київської області сталася трагедія. З 14 поверху одного з будинків випала 11-річна дівчинка.