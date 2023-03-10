В Одесской области трехлетняя девочка утонула в бочке с водой

В настоящее время продолжается расследование

В Одесской области ребенок утонул в бочонке с водой, стоявшей во дворе возле дома. Ее обнаружили родители без признаков жизни.

Эту информацию Суспільному подтвердила представитель ГУ Нацполиции в Одесской области Любовь Гордиевская.

Полиция начала расследование "несчастного случая". Проводятся действия по установлению подробностей и обстоятельств инцидента.

Между тем "Думская" со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает, что несчастный случай произошел в селе Плахтиевка. Родители ребенка работали на огороде, но в какой-то момент исчезла Ева, которая сначала была рядом с ними. Девочку нашли без признаков жизни в бочке с водой.

Напомним, недавно несчастный случай произошел с семьей в Одесской области. Два человека: 6-летняя девочка и 16-летний парень отравились угарным газом.

Также мы писали, что 16 февраля в Броварах в Киевской области произошла трагедия. С 14 этажа одного из домов выпала 11-летняя девочка.