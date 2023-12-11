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В Одесской области дети отравились угарным газом — подробности

11 декабря 2023 16:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одесской области дети отравились угарным газом — подробности
Женщина отравилась угарным газом. Фото: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 11 декабря, в Татарбунарах произошел чрезвычайный случай в частном секторе. Угарным дымом отравилась семья из четырех человек, среди которых двое — дети.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области.

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Подробности инцидента

Предварительно известно, что отравление угарным газом произошло из-за недостатка конструкции дымохода печного отопления. Все четырех членов семьи госпитализировали в реанимацию. Среди пострадавших есть дети 2006 и 2021 годов рождения.

Как уберечься от отравления угарным газом

  • Не оставляйте включенные газовые приборы без присмотра;
  • для обогрева помещения используйте только предназначенные для этого приборы (например, не используйте газовую плиту для обогрева помещения);
  • регулярно проверяйте газовое оборудование, вентиляционные каналы и дымоходы на исправность.

Пожары в Одесской области

Напомним, в Одесской области произошел пожар в частном секторе. В городе Березовка загорелся дом, в котором находились маленькие дети.

Добавим, в Одесской области возник пожар в частном секторе. Инцидент произошел в селе Дачное на улице Тихой, где пламя охватило дом, гараж и автомобиль.

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