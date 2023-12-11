В Одесской области дети отравились угарным газом — подробности

Женщина отравилась угарным газом. Фото: pixabay

Сегодня, 11 декабря, в Татарбунарах произошел чрезвычайный случай в частном секторе. Угарным дымом отравилась семья из четырех человек, среди которых двое — дети.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области.

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Подробности инцидента

Предварительно известно, что отравление угарным газом произошло из-за недостатка конструкции дымохода печного отопления. Все четырех членов семьи госпитализировали в реанимацию. Среди пострадавших есть дети 2006 и 2021 годов рождения.

Как уберечься от отравления угарным газом

Не оставляйте включенные газовые приборы без присмотра;

для обогрева помещения используйте только предназначенные для этого приборы (например, не используйте газовую плиту для обогрева помещения);

регулярно проверяйте газовое оборудование, вентиляционные каналы и дымоходы на исправность.

Пожары в Одесской области

Напомним, в Одесской области произошел пожар в частном секторе. В городе Березовка загорелся дом, в котором находились маленькие дети.

Добавим, в Одесской области возник пожар в частном секторе. Инцидент произошел в селе Дачное на улице Тихой, где пламя охватило дом, гараж и автомобиль.