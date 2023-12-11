В Одесской области дети отравились угарным газом — подробности
Сегодня, 11 декабря, в Татарбунарах произошел чрезвычайный случай в частном секторе. Угарным дымом отравилась семья из четырех человек, среди которых двое — дети.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области.
Подробности инцидента
Предварительно известно, что отравление угарным газом произошло из-за недостатка конструкции дымохода печного отопления. Все четырех членов семьи госпитализировали в реанимацию. Среди пострадавших есть дети 2006 и 2021 годов рождения.
Как уберечься от отравления угарным газом
- Не оставляйте включенные газовые приборы без присмотра;
- для обогрева помещения используйте только предназначенные для этого приборы (например, не используйте газовую плиту для обогрева помещения);
- регулярно проверяйте газовое оборудование, вентиляционные каналы и дымоходы на исправность.
Пожары в Одесской области
Напомним, в Одесской области произошел пожар в частном секторе. В городе Березовка загорелся дом, в котором находились маленькие дети.
Добавим, в Одесской области возник пожар в частном секторе. Инцидент произошел в селе Дачное на улице Тихой, где пламя охватило дом, гараж и автомобиль.
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