На Одещині діти отруїлися чадним газом — подробиці
Сьогодні, 11 грудня, у Татарбунарах стався надзвичайний випадок у приватному секторі. Чадним димом отруїлася родина з чотирьох осіб, серед яких двоє — діти.
Про це повідомили у пресслужбі Головного управління ДСНС України в Одеській області.
Подробиці інциденту
Попередньо відомо, що отруєння чадним газом сталося через недолік конструкції димаря пічного опалення. Наразі усіх чотирьох членів родини госпіталізували до реанімації. Серед постраждалих є діти 2006 та 2021 років народження.
Як уберегтися від отруєння чадним газом
- Не залишайте ввімкнені газові прилади без нагляду;
- для обігріву помешкання використовуйте лише призначені для цього прилади (до прикладу, не використовуйте газову плиту для обігріву приміщення);
- регулярно перевіряйте газове обладнання, вентиляційні канали та димоходи на справність.
Пожежі на Одещині
Нагадаємо, в Одеській області сталася пожежа у приватному секторі. У місті Березівка загорівся будинок, в якому перебували малі діти.
Додамо, в Одеській області виникла пожежа у приватному секторі. Інцидент стався у селі Дачне на вулиці Тихій, де полумʼя охопило будинок, гараж та автомобіль.
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