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На Одещині діти отруїлися чадним газом — подробиці

11 грудня 2023 16:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
На Одещині діти отруїлися чадним газом — подробиці
Жінка отруїлася чадним газом. Фото: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 11 грудня, у Татарбунарах стався надзвичайний випадок у приватному секторі. Чадним димом отруїлася родина з чотирьох осіб, серед яких двоє — діти. 

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління ДСНС України в Одеській області. 

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Подробиці інциденту

Попередньо відомо, що отруєння чадним газом сталося через недолік конструкції димаря пічного опалення. Наразі усіх чотирьох членів родини госпіталізували до реанімації. Серед постраждалих є діти 2006 та 2021 років народження. 

Як уберегтися від отруєння чадним газом

  • Не залишайте ввімкнені газові прилади без нагляду;
  • для обігріву помешкання використовуйте лише призначені для цього прилади (до прикладу, не використовуйте газову плиту для обігріву приміщення);
  • регулярно перевіряйте газове обладнання, вентиляційні канали та димоходи на справність.

Пожежі на Одещині

Нагадаємо, в Одеській області сталася пожежа у приватному секторі. У місті Березівка загорівся будинок, в якому перебували малі діти.

Додамо, в Одеській області виникла пожежа у приватному секторі. Інцидент стався у селі Дачне на вулиці Тихій, де полумʼя охопило будинок, гараж та автомобіль.

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