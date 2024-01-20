В Одесі вибухнув газовий котел у житловому будинку — є постраждалі

Рятувальник гасить пожежу. Ілюстративне фото. Фото: ГУ ДСНС

Сьогодні, 20 січня, в будинку на 2-ій Станційній Великого Фонтану вибухнув газовий котел, що спричинив загоряння у житловому домі. Рятувальники винесли з вогню постраждалого чоловіка.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління ДСНС України в Одеській області.

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Вибух газового котла

Відомо, що трагедія сталася сьогодні вночі. Пожежні бригади після виклику негайно прибули на місце події. Вони витягли з вогню постраждалого чоловіка з опіками 75% тіла, який знаходився в будинку. Лікарі швидко та ефективно надали йому допомогу та доставили до медичного закладу для подальшого лікування. Зазначається, що в операції від ДСНС залучалось 3 одиниці пожежно–рятувальної техніки та 11 надзвичайників.

Причини вибуху газового котла

За попередніми висновками рятувальників, ймовірною причиною вибуху була несправність газового котла. Правоохоронні органи розпочали розслідування для з'ясування всіх обставин події та встановлення винуватця інциденту.

Інші випадки пожежі в Одеській області

Нагадаємо, в Одеській області сталося одразу дві пожежі у житлових будинках. На жаль, під час обох загинули люди.

Також ми писали, що упродовж останніх чотирнадцяти днів в Одеському регіоні сталося майже сімдесят пожеж у житлових секторах. Всі вони пов’язані зі спробою людей додатково обігріти свої домівки.

Додамо, на прикордонному пункті в Одеській області загорілася автівка. У Старокозачому, неподалік від Молдови, врятували маму з дитиною.