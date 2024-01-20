Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow В Одесі вибухнув газовий котел у житловому будинку — є постраждалі arrow

В Одесі вибухнув газовий котел у житловому будинку — є постраждалі

20 січня 2024 11:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
В Одесі вибухнув газовий котел у житловому будинку — є постраждалі
Рятувальник гасить пожежу. Ілюстративне фото. Фото: ГУ ДСНС
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Сьогодні, 20 січня, в будинку на 2-ій Станційній Великого Фонтану вибухнув газовий котел, що спричинив загоряння у житловому домі. Рятувальники винесли з вогню  постраждалого чоловіка.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління ДСНС України в Одеській області.

Читайте також:

Вибух газового котла 

Відомо, що трагедія сталася сьогодні вночі. Пожежні бригади після виклику негайно прибули на місце події. Вони витягли з вогню постраждалого чоловіка з опіками 75% тіла, який знаходився в будинку. Лікарі швидко та ефективно надали йому допомогу та доставили до медичного закладу для подальшого лікування. Зазначається, що в операції від ДСНС залучалось 3 одиниці пожежно–рятувальної  техніки та 11 надзвичайників.

Причини вибуху газового котла

За попередніми висновками рятувальників, ймовірною причиною вибуху була несправність газового котла. Правоохоронні органи розпочали розслідування для з'ясування всіх обставин події та встановлення винуватця інциденту.

Інші випадки пожежі в Одеській області 

Нагадаємо, в Одеській області сталося одразу дві пожежі у житлових будинках. На жаль, під час обох загинули люди.

Також ми писали, що упродовж останніх чотирнадцяти днів в Одеському регіоні сталося майже сімдесят пожеж у житлових секторах. Всі вони пов’язані зі спробою людей додатково обігріти свої домівки.

Додамо, на прикордонному пункті в Одеській області загорілася автівка. У Старокозачому, неподалік від Молдови, врятували маму з дитиною.

Одеса
ДСНС
вибух
Одеська область
газ
Одеська ОДА
Новини Одеси
рятувальники

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

9 січня 2024

09:51 Лунін готується до трансферу у несподіваний клуб

19 січня 2024

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

Актуальне по темі