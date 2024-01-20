В Одессе взорвался газовый котел в жилом доме — есть пострадавшие

Спасатель тушит пожар. Иллюстративное фото: ГУ ГСЧС

Сегодня, 20 января, в доме на 2-й Станционной Большого Фонтана взорвался газовый котел, повлекший загорание в жилом доме. Спасатели вынесли из огня пострадавшего мужчину.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области.

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Взрыв газового котла

Известно, что трагедия произошла сегодня ночью. Пожарные бригады после вызова немедленно прибыли на место происшествия. Они вытащили из огня пострадавшего мужчину, который находился в доме, с ожогами 75% тела. Врачи быстро и эффективно оказали ему помощь и доставили в медицинское учреждение для дальнейшего лечения. Отмечается, что в операции от ГСЧС привлекались 3 единицы пожарно-спасательной техники и 11 чрезвычайников.

Причины взрыва газового котла

По предварительным выводам спасателей вероятной причиной взрыва была неисправность газового котла. Правоохранительные органы начали расследование для выяснения всех обстоятельств происшествия и установления виновника инцидента.

Другие случаи пожара в Одесской области

Напомним, в Одесской области произошло сразу два пожара в жилых домах. К сожалению, во время обоих погибли люди.

Также мы писали, что за последние четырнадцать дней в Одесском регионе произошло почти семьдесят пожаров в жилых секторах. Все они связаны с попыткой людей дополнительно обогреть свои дома.

Добавим, на пограничном пункте в Одесской области загорелся автомобиль. В Староказачье, неподалеку от Молдовы, спасли маму с ребенком.