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На КПП на Одещині рятувальники ліквідували пожежу в автівці

18 січня 2024 16:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
На КПП на Одещині рятувальники ліквідували пожежу в автівці
Пункт пропуску "Старокозаче". Фото: ДПСУ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

На прикордонному пункті в Одеській області загорілася автівка. У Старокозачому, неподалік від Молдови, врятували маму з дитиною.

Про це повідомили у пресслужбі Південному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.

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Деталі інциденту

Під час перетинання кордону, в легковику загорілась система електроживлення. Прикордонний наряд негайно евакуював водійку з її шестирічною донькою та локалізував джерело пожежі.

Прикордонники допомогли ліквідувати займання та дістали родину з автівки. Після усунення несправностей, мама з донькою продовжили рух. 

Нагадаємо, станом на ранок 18 січня на трасі Одеса — Рені у бік молдавського кордону зафіксовано одразу декілька заторів. Найбільші черги спостерігаються саме на КПП, водночас дороги на півдні більш вільні.

Також ми писали, що в Одеській області правоохоронці викрили організатора злочинної схеми, який допомагав чоловікам призовного віку виїхати за кордон. Горе-бізнесмен вивозив молодиків до Молдови у спальному відсіку рейсового автобуса. 

Одеса
Молдова
кордон
КПП
авто
прикордонники
Одеська область
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