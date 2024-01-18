На КПП в Одесской области спасатели ликвидировали пожар в автомобиле

Пункт пропуска "Староказачье". Фото: ГНСУ

На пограничном пункте в Одесской области загорелся автомобиль. В Староказачьем, неподалеку от Молдовы, спасли маму с ребенком.

Об этом сообщили в пресс-службе Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

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Детали инцидента

Во время пересечения границы в легковушке загорелась система электропитания. Пограничный наряд немедленно эвакуировал водителя с шестилетней дочерью и локализовал источник пожара.

Пограничники помогли ликвидировать возгорание и извлекли семью из автомобиля. После устранения неисправностей мама с дочерью продолжили движение.

Напомним, по состоянию на утро 18 января на трассе Одесса — Рени в сторону молдавской границы зафиксировано сразу несколько пробок. Самые большие очереди наблюдаются именно на КПП, в то же время дороги на юге более свободны.

Также мы писали, что в Одесской области правоохранители разоблачили организатора преступной схемы, который помогал мужчинам призывного возраста уехать за границу. Горе-бизнесмен вывозил молодых людей в Молдову в спальном отсеке рейсового автобуса.