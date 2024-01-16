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На Одещині сталися пожежі з загиблими — деталі

16 січня 2024 12:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
На Одещині сталися пожежі з загиблими — деталі
Рятувальники гасять пожежу. Фото: ДСНС
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Протягом доби в Одеській області сталося одразу дві пожежі у житлових будинках. На жаль, під час обидвох загинули люди. 

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління ДСНС України в Одеській області.

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У приватному будинку у селі Нова Царичанка сталося займання на даху. Попередньо відомо, що загорілося домашнє майно, яке було на чердаку. Всього пожежа охопила 50 квадратних метрів. Під час гасіння було знайдено тіло господаря 1936 року народження. Причини пожежі та збитки наразі встановлюються. 

Надзвичайники працюють на місці займання. Фото: ДСНС
Вигоріла кухня. Фото: ДСНС

Займання в Одесі

Ще одна резонансна пожежа сталася в самому обласному центрі. У Пересипському районі загорілася квартира на другому поверсі двоповерхового будинку, де вогонь охопив 5 квадратних метрів оселі. Після ліквідації диму та вогню надзвичайники знайшли тіло господаря 1970 року народження. Наразі встановлюються повні причини займання.

Медики надають допомогу потерпілим. Фото: ДСНС
Пожежники ліквідовують займання. Фото: ДСНС

Нагадаємо, протягом останніх чотирнадцяти днів в Одеському регіоні сталося майже сімдесят пожеж у житлових секторах. Всі вони пов’язані зі спробою людей додатково обігріти свої домівки.

Також ми повідомляли, що в Одеській області виникла пожежа у приватному секторі. Інцидент стався у селі Дачне на вулиці Тихій, де полумʼя охопило будинок, гараж та автомобіль.

Одеса
пожежа
ДСНС
Одеська область
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