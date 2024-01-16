В Одесской области произошли пожары с погибшими — детали

Спасатели тушат пожар. Фото: ГСЧС

В течение суток в Одесской области произошло сразу два пожара в жилых домах. К сожалению, во время обоих погибли люди.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области.

Читайте также:

Пожар в Белгород-Днестровском районе

В частном доме в селе Новая Царичанка произошло возгорание на крыше. Предварительно известно, что загорелось домашнее имущество, которое было на чердаке. Всего пожар охватил 50 квадратных метров. Во время тушения было обнаружено тело хозяина 1936 года рождения. Причины пожара и ущерб устанавливаются.

Чрезвычайники работают на месте возгорания. Фото: ГСЧС

Выгоревшая кухня. Фото: ГСЧС

Возгорание в Одессе

Еще один резонансный пожар произошел в самом областном центре. В Пересыпском районе загорелась квартира на втором этаже двухэтажного дома, где огонь охватил 5 квадратных метров дома. После ликвидации дыма и огня чрезвычайники обнаружили тело хозяина 1970 года рождения. В настоящее время устанавливаются полные причины возгорания.

Медики оказывают помощь потерпевшим. Фото: ГСЧС

Пожарные ликвидируют возгорание. Фото: ГСЧС

Напомним, за последние четырнадцать дней в Одесском регионе произошло почти семьдесят пожаров в жилых секторах. Все они связаны с попыткой людей дополнительно обогреть свои дома.

Также мы сообщали, что в Одесской области возник пожар в частном секторе. Инцидент произошел в селе Дачное на улице Тихой, где пламя охватило дом, гараж и автомобиль.