Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow В Одесской области произошли пожары с погибшими — детали arrow

В Одесской области произошли пожары с погибшими — детали

16 января 2024 12:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одесской области произошли пожары с погибшими — детали
Спасатели тушат пожар. Фото: ГСЧС
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В течение суток в Одесской области произошло сразу два пожара в жилых домах. К сожалению, во время обоих погибли люди.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области.

Читайте также:

Пожар в Белгород-Днестровском районе

В частном доме в селе Новая Царичанка произошло возгорание на крыше. Предварительно известно, что загорелось домашнее имущество, которое было на чердаке. Всего пожар охватил 50 квадратных метров. Во время тушения было обнаружено тело хозяина 1936 года рождения. Причины пожара и ущерб устанавливаются.

Чрезвычайники работают на месте возгорания. Фото: ГСЧС
Выгоревшая кухня. Фото: ГСЧС

Возгорание в Одессе

Еще один резонансный пожар произошел в самом областном центре. В Пересыпском районе загорелась квартира на втором этаже двухэтажного дома, где огонь охватил 5 квадратных метров дома. После ликвидации дыма и огня чрезвычайники обнаружили тело хозяина 1970 года рождения. В настоящее время устанавливаются полные причины возгорания.

Медики оказывают помощь потерпевшим. Фото: ГСЧС
Пожарные ликвидируют возгорание. Фото: ГСЧС

Напомним, за последние четырнадцать дней в Одесском регионе произошло почти семьдесят пожаров в жилых секторах. Все они связаны с попыткой людей дополнительно обогреть свои дома.

Также мы сообщали, что в Одесской области возник пожар в частном секторе. Инцидент произошел в селе Дачное на улице Тихой, где пламя охватило дом, гараж и автомобиль.

Одесса
пожар
ГСЧС
Одесская область
Новости Одессы
огонь

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

Актуальное по теме