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У Молдові невідомі намагалися підпалити центр допомоги біженцям з України

10 лютого 2024 13:00
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
У Молдові невідомі намагалися підпалити центр допомоги біженцям з України
Вогонь біля дверей будівлі. Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

У ніч проти 10 лютого у Молдові сталася спроба підпалу центру допомоги біженцям з України. Відомо, що цю установу було відкрито в рамках гуманітарної програми ООН. 

Про це Новини.LIVE дізналися із соцмереж.

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Пожежа у Молдові

На опублікованому у соцмережах відео видно, що  невідомі особи кинули запальні пристрої на сходинки будівлі, під двері установи. Після чого почалась пожежа. Також зловмисники замалювали український прапор, що був нанесений на паркан центру. 

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Зазначимо, що за даними ООН, станом на 10 січня 2024 року понад 6,2 мільйона українців стали біженцями з 24 лютого 2022 року.

Нагадаємо, у 2024 році у кількох країнах Європейського Союзу (ЄС) запрацювали нові правила підтримки біженців з України. Перебувати українцям за кордоном стало складніше, адже тепер отримують знижений розмір виплат та ускладнились правила проживання.

Також ми писали, що цього року уряд Швеції має намір суттєво розширити підтримку біженців з України. Планують надати номер соціального страхування з доступом до багатьох послуг та значне підвищення матеріальної допомоги.

Додамо, маленькі одесити, що шукають притулок у Варшаві, знаходять втіху та вираз своїх почуттів у мистецькій формі. У залі тимчасового розміщення розгорнувся особливий куток дитячих малюнків, серед них — майже детальна мапа Одеської області. На ній значиться ім’я автора — Максим Колпаков, Одеса. 

Одеса
Молдова
Одеська область
біженці
гуманітарна допомога
Одеська ОДА
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