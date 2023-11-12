З думками про домівку — на автовокзалі у Варшаві з'явилася карта Одеської області

Мапа Одеської області на автовокзалі у Варшаві. Фото: Новини.LIVE

Маленькі одесити, що шукають притулок у Варшаві, знаходять втіху та вираз своїх почуттів у мистецькій формі. У залі тимчасового розміщення розгорнувся особливий куток дитячих малюнків, серед них — майже детальна мапа Одеської області. На ній значиться ім’я автора — Максим Колпаков, Одеса.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Тимчасовий центр створений Міграційною платформою EWL, розташований майже у середмісті Варшави. Анна, волонтер у пункті матері та дитини для біженців, ділиться враженнями від роботи.

"Працюю вже рік, в день від 50 до 70 осіб приходить. З різних міст: Херсона, Харкова, Києва, Одеси. У нас тут можна відпочити. Є розкладушки, туалет, кавовий апарат, ігрова зона для діток", — каже дівчина.

Волонтерка у пункті матері та дитини для біженців. Фото: Новини.LIVE

Кімната відпочинку у тимчасовому пункті для біженців. Фото: Новини.LIVE

У центрі також працює кімната для дітей віком від 3 до 8 років, де під опікою вихователів можна залишати своїх малюків до чотирьох годин на день. Виховательки говорять українською, надаючи дітям зручні умови для адаптації.

Дитяча кімната у пункті біженців у Варшаві. Фото: Новини.LIVE

Додамо, що з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну Польща відкрила десятки центрів для біженців. Ці екстрені центри організовані у різних містах, надаючи тимчасовий притулок та необхідні умови для людей, які залишили свої домівки у пошуках безпеки.

Дитячі малюнки на стіні у пункті біженців. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, у 2022 році соціальною допомогою, яку надавала Польща, скористалися понад мільйон українців. Загалом сума наданих пільг склала 3 млрд грн. Зазначається, що майже кожен п'ятий українець, якому надали таку допомогу, знаходився у Мазовецькому воєводстві, центр якого розташований у Варшаві.

Також ми писали, що оренда квартир в країнах Євросоюзу, зокрема для українських біженців, вимагає набагато більше, ніж лише фінансову спроможність. Потенційним орендарям часто доводиться шукати житло протягом тривалого періоду, а успіх може залежати від низки факторів, зокрема написання "мотиваційних листів" для власників та довгі черги, щоб оглянути житло.