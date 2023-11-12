С мыслями о доме — на автовокзале в Варшаве появилась карта Одесской области

Карта Одесской области на вокзале в Варшаве. Фото: Новини.LIVE

Маленькие одесситы, которые ищут убежище в Варшаве, обретают утешение и выражение своих чувств в художественной форме. В зале временного размещения развернулся особый уголок детских рисунков, среди них — почти детальная карта Одесской области. На ней указано имя автора — Максим Колпаков, Одесса.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Временный центр создан Миграционной платформой EWL, расположен почти в центре Варшавы. Анна, волонтёр в пункте матери и ребенка для беженцев, делится впечатлениями от работы.

"Работаю уже год, в день от 50 до 70 человек приходит. Из разных городов: Херсона, Харькова, Киева, Одессы. У нас здесь можно отдохнуть. Есть раскладушки, туалет, кофейный аппарат, игровая зона для детей", — говорит девушка.

Волонтер в пункте матери и ребенка для беженцев. Фото: Новини.LIVE

Комната отдыха во временном пункте для беженцев. Фото: Новини.LIVE

В центре также работает комната для детей в возрасте от 3 до 8 лет, где на попечении воспитателей можно оставлять своих малышей до четырех часов в день. Воспитательницы говорят по-украински, предоставляя детям удобные условия для адаптации.

Детская комната для беженцев в Варшаве. Фото: Новини.LIVE

Добавим, что с началом полномасштабного вторжения России в Украину Польша открыла десятки центров для беженцев. Эти экстренные центры организованы в разных городах, предоставляя временное убежище и необходимые условия для людей, покинувших свои дома в поисках безопасности.

Детские рисунки на стене в пункте беженцев. Фото: Новини.LIVE

Напомним, в 2022 году социальной помощью, которую оказывала Польша, воспользовались более миллиона украинцев. В общей сложности сумма предоставленных льгот составила 3 млрд грн. Отмечается, что почти каждый пятый украинец, которому была оказана такая помощь, находился в Мазовецком воеводстве, центр которого расположен в Варшаве.

Также мы писали, что аренда квартир в странах Евросоюза, в частности для украинских беженцев, требует гораздо больше, чем финансовую состоятельность. Потенциальным арендаторам часто приходится искать жилье в течение длительного периода, а успех может зависеть от ряда факторов, в частности, написание "мотивационных писем" для владельцев и длинные очереди, чтобы осмотреть жилье.