Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow С мыслями о доме — на автовокзале в Варшаве появилась карта Одесской области arrow

С мыслями о доме — на автовокзале в Варшаве появилась карта Одесской области

12 ноября 2023 19:30
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
С мыслями о доме — на автовокзале в Варшаве появилась карта Одесской области
Карта Одесской области на вокзале в Варшаве. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Маленькие одесситы, которые ищут убежище в Варшаве, обретают утешение и выражение своих чувств в художественной форме. В зале временного размещения развернулся особый уголок детских рисунков, среди них — почти детальная карта Одесской области. На ней указано имя автора — Максим Колпаков, Одесса.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

Читайте также:

Центр помощи в Варшаве

Временный центр создан Миграционной платформой EWL, расположен почти в центре Варшавы. Анна, волонтёр в пункте матери и ребенка для беженцев, делится впечатлениями от работы.

"Работаю уже год, в день от 50 до 70 человек приходит. Из разных городов: Херсона, Харькова, Киева, Одессы. У нас здесь можно отдохнуть. Есть раскладушки, туалет, кофейный аппарат, игровая зона для детей", — говорит девушка.

Волонтер в пункте матери и ребенка для беженцев. Фото: Новини.LIVE
Комната отдыха во временном пункте для беженцев. Фото: Новини.LIVE

В центре также работает комната для детей в возрасте от 3 до 8 лет, где на попечении воспитателей можно оставлять своих малышей до четырех часов в день. Воспитательницы говорят по-украински, предоставляя детям удобные условия для адаптации.

Детская комната для беженцев в Варшаве. Фото: Новини.LIVE

Добавим, что с началом полномасштабного вторжения России в Украину Польша открыла десятки центров для беженцев. Эти экстренные центры организованы в разных городах, предоставляя временное убежище и необходимые условия для людей, покинувших свои дома в поисках безопасности.

Детские рисунки на стене в пункте беженцев. Фото: Новини.LIVE

Напомним, в 2022 году социальной помощью, которую оказывала Польша, воспользовались более миллиона украинцев. В общей сложности сумма предоставленных льгот составила 3 млрд грн. Отмечается, что почти каждый пятый украинец, которому была оказана такая помощь, находился в Мазовецком воеводстве, центр которого расположен в Варшаве.

Также мы писали, что аренда квартир в странах Евросоюза, в частности для украинских беженцев, требует гораздо больше, чем финансовую состоятельность. Потенциальным арендаторам часто приходится искать жилье в течение длительного периода, а успех может зависеть от ряда факторов, в частности, написание "мотивационных писем" для владельцев и длинные очереди, чтобы осмотреть жилье.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:31 В Украине закроют 53 заправки — известную сеть АЗС лишили лицензий

06:42 Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

Новость с видео

04:17 "Мы в космосе не одни" — ученые услышали очень странные звуки планет

17:00 Войска оккупантов готовы применить РЭБ "Былина" — что это им дает

В каком состоянии сейчас самые крупные винодельни Херсонщины - 80x80

В каком состоянии сейчас самые крупные винодельни Херсонщины

06:40Цены на металлолом в ноябре — сколько стоит 1 кг чермета в Украине

10:18 Луческу уходит из "Динамо" — появился еще один претендент на пост тренера команды

Новость с фото

04:29Взрывы во Львовской области продолжаются — ПВО добивает "шахеды"

08:36 Жирона продаст Цыганкова и вернет Ромеу

17:24Город полуокружен — в ВСУ рассказали о ситуации в Авдеевке

Актуальное по теме