В Молдове неизвестные пытались поджечь центр помощи беженцам из Украины

Огонь около двери здания. Фото: скриншот

В ночь на 10 февраля в Молдове произошла попытка поджога центра помощи беженцам из Украины. Известно, что это учреждение было открыто в рамках гуманитарной программы ООН.

Об этом Новини.LIVE узнали из соцсетей.

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На опубликованном в соцсетях видео видно, что неизвестные бросили зажигательные устройства на ступеньки здания под дверь учреждения. После чего начался пожар. Также злоумышленники зарисовали украинский флаг, нанесенный на забор центра.

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Отметим, что по данным ООН, на 10 января 2024 года более 6,2 миллиона украинцев стали беженцами с 24 февраля 2022 года.

Напомним, в 2024 году в ряде стран Европейского Союза (ЕС) заработали новые правила поддержки беженцев из Украины. Находиться за границей стало сложнее, ведь теперь получают сниженный размер выплат и усложнились правила проживания.

Также мы писали, что в этом году правительство Швеции намерено существенно расширить поддержку беженцев из Украины. Планируется предоставить номер социального страхования с доступом ко многим услугам и значительное повышение материальной помощи.

Добавим, маленькие одесситы, которые ищут убежище в Варшаве, обретают утешение и выражение своих чувств в художественной форме. В зале временного размещения развернулся особый уголок детских рисунков, среди них почти детальная карта Одесской области. На ней числится имя автора — Максим Колпаков, Одесса.