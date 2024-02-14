У пожежі в Одеському районі загинули десятки тварин — що сталося

Рятувальники гасять пожежу. Фото: ДСНС

Сьогодні зранку в Одеській області сталося займання у приватному секторі. У селі Молодіжне загорівся деревʼяний сарай, у якому знаходилися домашні тварини.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління ДСНС України в Одеській області.

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У селі Одеського району сталося займання домашнього майна у деревʼяній прибудові до помешкання. Через сіно вогонь перекинувся до сараю, у якому знаходилися свійські тварини. На жаль, усі вони загинули від отруєння чадним газом, серед них були:

4 в’єтнамські свині,

10 курей,

10 качок,

50 кролів.

Рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу за пів години, вона обійняла площу у 50 квадратних метрів. Сам будинок не постраждав. Наразі встановлюються деталі загоряння. Від ДСНС залучались 1 одиниця техніки та 5 вогнеборців.

Нагадаємо, в Одеській області сталася пожежа у житловому будинку. Рятувальники під час гасіння полумʼя знайшли тіло власника оселі.

Також ми повідомляли, що протягом чотирнадцяти днів в Одеському регіоні сталося майже сімдесят пожеж у житлових секторах. Всі вони пов’язані зі спробою людей додатково обігріти свої домівки.