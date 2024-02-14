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У пожежі в Одеському районі загинули десятки тварин — що сталося

14 лютого 2024 12:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
У пожежі в Одеському районі загинули десятки тварин — що сталося
Рятувальники гасять пожежу. Фото: ДСНС
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні зранку в Одеській області сталося займання у приватному секторі. У селі Молодіжне загорівся деревʼяний сарай, у якому знаходилися домашні тварини.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління ДСНС України в Одеській області.

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Що відомо про пожежу

У селі Одеського району сталося займання домашнього майна у деревʼяній прибудові до помешкання. Через сіно вогонь перекинувся до сараю, у якому знаходилися свійські тварини. На жаль, усі вони загинули від отруєння чадним газом, серед них були: 

  • 4 в’єтнамські свині,
  • 10 курей,
  • 10 качок,
  • 50 кролів.

Рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу за пів години, вона обійняла площу у 50 квадратних метрів. Сам будинок не постраждав. Наразі встановлюються деталі загоряння. Від ДСНС залучались 1 одиниця техніки та 5 вогнеборців.

Нагадаємо, в Одеській області сталася пожежа у житловому будинку. Рятувальники під час гасіння полумʼя знайшли тіло власника оселі.

Також ми повідомляли, що протягом чотирнадцяти днів в Одеському регіоні сталося майже сімдесят пожеж у житлових секторах. Всі вони пов’язані зі спробою людей додатково обігріти свої домівки.

Одеса
пожежа
ДСНС
Одеська область
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