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В пожаре в Одесском районе погибли десятки животных — что произошло

14 февраля 2024 12:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В пожаре в Одесском районе погибли десятки животных — что произошло
Спасатели тушат пожар. Фото: ГСЧС
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня утром в Одесской области произошло возгорание в частном секторе. В селе Молодежное загорелся деревянный сарай, в котором находились домашние животные.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области.

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В селе Одесского района произошло возгорание домашнего имущества в деревянной пристройке в квартиру. Через сено огонь перекинулся к сараю, в котором находились домашние животные. К сожалению, все они погибли от отравления угарным газом, среди них были:

  • 4 вьетнамских свиней,
  • 10 кур,
  • 10 уток,
  • 50 кроликов.

Спасателям удалось ликвидировать пожар за полчаса, обняв площадь в 50 квадратных метров. Сам дом не пострадал. В настоящее время устанавливаются детали возгорания. От ГСЧС привлекалась 1 единица техники и 5 пожарных.

Напомним, в Одесской области произошел пожар в жилом доме. Спасатели во время тушения пламени обнаружили тело владельца дома.

Также мы сообщали, что за четырнадцать дней в Одесском регионе произошло почти семьдесят пожаров в жилых секторах. Все они связаны с попыткой людей дополнительно обогреть свои дома.

Одесса
пожар
ГСЧС
Одесская область
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