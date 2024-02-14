В пожаре в Одесском районе погибли десятки животных — что произошло

Спасатели тушат пожар. Фото: ГСЧС

Сегодня утром в Одесской области произошло возгорание в частном секторе. В селе Молодежное загорелся деревянный сарай, в котором находились домашние животные.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области.

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В селе Одесского района произошло возгорание домашнего имущества в деревянной пристройке в квартиру. Через сено огонь перекинулся к сараю, в котором находились домашние животные. К сожалению, все они погибли от отравления угарным газом, среди них были:

4 вьетнамских свиней,

10 кур,

10 уток,

50 кроликов.

Спасателям удалось ликвидировать пожар за полчаса, обняв площадь в 50 квадратных метров. Сам дом не пострадал. В настоящее время устанавливаются детали возгорания. От ГСЧС привлекалась 1 единица техники и 5 пожарных.

Напомним, в Одесской области произошел пожар в жилом доме. Спасатели во время тушения пламени обнаружили тело владельца дома.

Также мы сообщали, что за четырнадцать дней в Одесском регионе произошло почти семьдесят пожаров в жилых секторах. Все они связаны с попыткой людей дополнительно обогреть свои дома.