Развлечения ради в Одессе подожгли строительный магазин

Полиция задержала преступников, которые подожгли строительный магазин в Одессе. Фото: Нацполиция

Полицейские задержали двух жителей Одессы, которые специально подожгли магазин по продаже строительных материалов в Хаджибейском районе города. За уничтожение чужого имущества мужчинам грозит до десяти лет тюрьмы.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

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Детали инцидента

Два одессита 39-ти и 26-ти лет решили вечером поджечь магазин строительных материалов на улице Маршала Малиновского. Преступники подожгли и бросили под ролеты бутылку с легко занимающимся веществом, в результате чего возник пожар. Как только огонь начал распространяться, одесситы убежали.

Роллеты, сгоревшие в результате поджога магазина. Фото: Нацполиция

В момент поджога в помещении находился арендодатель. Он и неравнодушные граждане сразу начали тушить пожар, а затем им на помощь прибыли спасатели. К счастью, никто не пострадал. В результате возгорания были повреждены только внешние ролеты на магазине. Пока мотивы поступка одесситов неизвестны — их будет устанавливать следствие.

Какое наказание грозит

Одесситам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины, то есть в законченном покушении на умышленное уничтожение чужого имущества, совершенном путем поджога. Это преступление карается лишением свободы сроком до десяти лет.

Пожары в Одесской области

Ранее мы писали, что в Приморском районе, по улице Тиниста, загорелось 2-этажное деревянное здание на территории Храма Архангела Михаила и святителя Луки. К счастью, огонь не распространился на расположенный рядом храм. Позже поджигателя задержали, теперь мужчине грозит лишение свободы.

Также мы сообщали, что недавно произошел пожар в Одессе в квартире многоэтажки. Спасатели сохранили жизнь шести жителям дома, среди которых один ребенок. Также пострадал один человек, который с признаками отравления продуктами горения передали медикам. К сожалению, во время пожара погибла хозяйка дома.