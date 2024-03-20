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Смертельна пожежа в Одесі — подробиці

20 березня 2024 10:30
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Смертельна пожежа в Одесі — подробиці
Рятувальник гасить пожежу. Фото: ДСНС
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Сьогодні зранку, 20 березня, сталася пожежа в Одесі в квартирі багатоповерхівки. На жаль, під час пожежі загинула господарка помешкання. 

Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС в Одеській області.

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Подробиці трагедії

Пожежа сталася  сьогодні зранку, 20 березня, у дев'ятиповерхівці на проспекті Добровольського. Виявилось, що загоряння було у квартирі на сьомому поверсі.  Вогнеборці, які приїхали на виклик, протягом години гасили пожежу на площі 30 квадратних метрів. Усього було залучено сім одиниць техніки та 29 вогнеборців.

Постраждалі від пожежі

Рятувальники зберегли життя шістьом мешканцям будинку, серед яких одна дитина. Також постраждала одна людина, яку з ознаками "отруєння продуктами горіння" передали медикам. На жаль, під час гасіння було виявлено тіло господарки квартири — жінки 1961 року народження. 
 

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Рятувальники та медики допомагають постраждалим. Фото: ДСНС

Інші пожежі на Одещині

Раніше ми писали, що в Ізмаїлі, що в Одеській області, у ніч проти 18 лютого сталася масштабна пожежа. На попелищі рятувальники знайшли тіло молодого чоловіка.

Також ми повідомляли, що в Приморському районі Одеси сталося загоряння дерев’яної будівлі на території Храму. Під час гасіння рятувальники врятували чоловіка 1952 року народження.

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