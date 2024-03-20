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Смертельный пожар в Одессе — подробности

20 марта 2024 10:30
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Смертельный пожар в Одессе — подробности
Спасатель тушит пожар. Фото: ГСЧС
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Сегодня утром, 20 марта, произошел пожар в Одессе в квартире многоэтажки. К сожалению, во время пожара погибла хозяйка дома.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Одесской области.

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Подробности трагедии

Пожар произошел сегодня утром, 20 марта, в девятиэтажке на проспекте Добровольского. Оказалось, что возгорание было в квартире на седьмом этаже. Приехавшие по вызову огнеборцы в течение часа тушили пожар на площади 30 квадратных метров. Всего было привлечено семь единиц техники и 29 пожарных.

Пострадавшие от пожара

Спасатели сохранили жизнь шести жителям дома, среди которых один ребенок. Также пострадал один человек, который с признаками отравления продуктами горения передали медикам. К сожалению, во время тушения было обнаружено тело хозяйки квартиры — женщины 1961 года рождения.

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Спасатели и медики помогают пострадавшим. Фото: ГСЧС

Другие пожары в Одесской области

Ранее мы писали, что в Измаиле, что в Одесской области, в ночь на 18 февраля произошел масштабный пожар. На пепелище спасатели обнаружили тело молодого человека.

Также мы сообщали, что в Приморском районе Одессы произошло возгорание деревянного строения на территории Храма. Во время тушения спасатели спасли мужчину 1952 года рождения.

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