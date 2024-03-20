Смертельный пожар в Одессе — подробности
Сегодня утром, 20 марта, произошел пожар в Одессе в квартире многоэтажки. К сожалению, во время пожара погибла хозяйка дома.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Одесской области.
Подробности трагедии
Пожар произошел сегодня утром, 20 марта, в девятиэтажке на проспекте Добровольского. Оказалось, что возгорание было в квартире на седьмом этаже. Приехавшие по вызову огнеборцы в течение часа тушили пожар на площади 30 квадратных метров. Всего было привлечено семь единиц техники и 29 пожарных.
Пострадавшие от пожара
Спасатели сохранили жизнь шести жителям дома, среди которых один ребенок. Также пострадал один человек, который с признаками отравления продуктами горения передали медикам. К сожалению, во время тушения было обнаружено тело хозяйки квартиры — женщины 1961 года рождения.
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Также мы сообщали, что в Приморском районе Одессы произошло возгорание деревянного строения на территории Храма. Во время тушения спасатели спасли мужчину 1952 года рождения.
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