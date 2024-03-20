Смертельный пожар в Одессе — подробности

Спасатель тушит пожар. Фото: ГСЧС

Сегодня утром, 20 марта, произошел пожар в Одессе в квартире многоэтажки. К сожалению, во время пожара погибла хозяйка дома.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Одесской области.

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Подробности трагедии

Пожар произошел сегодня утром, 20 марта, в девятиэтажке на проспекте Добровольского. Оказалось, что возгорание было в квартире на седьмом этаже. Приехавшие по вызову огнеборцы в течение часа тушили пожар на площади 30 квадратных метров. Всего было привлечено семь единиц техники и 29 пожарных.

Пострадавшие от пожара

Спасатели сохранили жизнь шести жителям дома, среди которых один ребенок. Также пострадал один человек, который с признаками отравления продуктами горения передали медикам. К сожалению, во время тушения было обнаружено тело хозяйки квартиры — женщины 1961 года рождения.

Спасатели и медики помогают пострадавшим. Фото: ГСЧС

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