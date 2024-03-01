Затримали одеського палія, винного у підпалі храму
Злочинець вже неодноразово був засуджений за низку злочинів. За підпал храму на вул. Тінистій в Одесі йому загрожує до десяти років ув'язнення.
Про це повідомли у пресслужбі головного управління Національної поліції в Одеській області.
Що відомо про злочинця
Ввечорі зловмисник проник на територію церкви через паркан, підклав під трапезну тканину, підпалив її і втік. Поліцейські розшукали та затримали правопорушника на Трасі Здоров’я в Одесі. Чоловік пояснив, що умисно пошкодив майно церкви через образу на одну із працівниць трапезної.
"Мені відмовили у харчуванні. Я звернувся до них, бо був дуже голодним, а вони відмовили", — сказав злочинець у виправдання.
За даними поліції, серед інших вчинків фігуранта — замах на вбивство, крадіжки, розбійні напади. Минулого року він звільнився з місць позбавлення волі, де відбув сім років за розбій.
Яке покарання загрожує
Чоловіку висунули підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу. Йому загрожує позбавлення волі на строк до десяти років.
Пожежа у Храмі Архангела Михаїла
Нагадаємо, що 27 лютого в Приморському районі, по вулиці Тіниста, загорілася 2-поверхова дерев’яна будівля на території Храму Архангела Михаїла та святителя Луки. На щастя, вогонь не розповсюдився на храм, який розташований поруч.
Інші пожежі на Одещині
Також ми писали, що в Ізмаїлі у ніч проти 18 лютого сталася масштабна пожежа одноповерхового приватного будинку. На попелищі рятувальники знайшли тіло молодого чоловіка.
Додамо, що в Одеській області сталося займання у приватному секторі. У селі Молодіжне загорівся деревʼяний сарай, у якому були домашні тварини.
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