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Затримали одеського палія, винного у підпалі храму

1 березня 2024 19:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Затримали одеського палія, винного у підпалі храму
Правоохоронці затримали палія. Фото: Нацполіція
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Злочинець вже неодноразово був засуджений за низку злочинів. За підпал храму на вул. Тінистій в Одесі йому загрожує до десяти років ув'язнення.

Про це повідомли у пресслужбі головного управління Національної поліції в Одеській області.

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Що відомо про злочинця

Ввечорі  зловмисник проник на територію церкви через паркан, підклав під трапезну тканину, підпалив її і втік. Поліцейські розшукали та затримали правопорушника на Трасі Здоров’я в Одесі. Чоловік пояснив, що умисно пошкодив майно церкви через образу на одну із працівниць трапезної.

"Мені відмовили у харчуванні. Я звернувся до них, бо був дуже голодним, а вони відмовили", — сказав злочинець у виправдання.  

За даними поліції, серед інших вчинків фігуранта — замах на вбивство, крадіжки, розбійні напади. Минулого року він звільнився з місць позбавлення волі, де відбув сім років за розбій. 

Яке покарання загрожує

Чоловіку висунули підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу. Йому загрожує позбавлення волі на строк до десяти років.

Пожежа у Храмі Архангела Михаїла

Нагадаємо, що 27 лютого в Приморському районі, по вулиці Тіниста, загорілася 2-поверхова дерев’яна будівля на території Храму Архангела Михаїла та святителя Луки. На щастя, вогонь не розповсюдився на храм, який розташований поруч. 

Інші пожежі на Одещині

Також ми писали, що в Ізмаїлі у ніч проти 18 лютого сталася масштабна пожежа одноповерхового приватного будинку. На попелищі рятувальники знайшли тіло молодого чоловіка.

Додамо, що в Одеській області сталося займання у приватному секторі. У селі Молодіжне загорівся деревʼяний сарай, у якому були домашні тварини.

Одеса
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в'язниця
поліція
Одеська область
підпал
храми
Новини Одеси
злочин
покарання
Нацполіція

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