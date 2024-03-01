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Задержали одесского поджигателя, виновного в подпале храма

1 марта 2024 19:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Задержали одесского поджигателя, виновного в подпале храма
Правоохранители задержали поджигателя. Фото: Нацполиция
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Злоумышленник уже не раз был осужден за ряд преступлений. За поджог храма по ул. Тенистой в Одессе ему грозит до десяти лет заключения.

Об этом сообщили в пресс-службе главного управления Национальной полиции в Одесской области.

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Что известно о преступнике

Вечером злоумышленник проник на территорию церкви через забор, подложил под трапезную ткань, поджег ее и скрылся. Полицейские разыскали и задержали правонарушителя на Трассе Здоровья в Одессе. Мужчина объяснил, что умышленно повредил имущество церкви из-за обиды на одну из работниц трапезной.

"Мне отказали в питании. Я обратился к ним, потому что был очень голоден, а они отказали", — сказал преступник в оправдание.

По данным полиции, среди других поступков фигуранта — покушение на убийство, кражи, разбойные нападения. В прошлом году он освободился из мест лишения свободы, где отбыл семь лет за разбой.

Какое наказание грозит

Мужчине выдвинули подозрение по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о преднамеренном повреждении чужого имущества, совершенном путем поджога. Ему грозит лишение свободы сроком до десяти лет.

Пожар в Храме Архангела Михаила

Напомним, что 27 февраля в Приморском районе, по улице Тенистая, загорелось 2-этажное деревянное здание на территории Храма Архангела Михаила и святителя Луки. К счастью, огонь не распространился на расположенный рядом храм.

Другие пожары в Одесской области

Также мы писали, что в Измаиле в ночь на 18 февраля произошел масштабный пожар одноэтажного частного дома. На пепелище спасатели обнаружили тело молодого человека.

Добавим, что в Одесской области произошло возгорание в частном секторе. В селе Молодежное загорелся деревянный сарай, в котором находились домашние животные.

Одесса
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Одесская область
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преступление
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Нацполиция

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