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Знімали, як підпалювали чужий автомобіль — в Одесі затримали гостей із Херсона

27 квітня 2024 10:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Знімали, як підпалювали чужий автомобіль — в Одесі затримали гостей із Херсона
Автомобіль, який спалили молодики в Одесі. Фото: Нацполіція
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Одеські поліцейські викрили двох молодиків, які підпалили автомобіль місцевого жителя у Приморському районі міста. Серед затриманих — неповнолітній юнак. За цей злочин їм може загрожувати позбавлення волі.

Про це повідомили в пресслужбі ГУНП в Одеській області

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Деталі злочину

За інформацією правоохоронців,  подія сталася в одному з дворів житлового будинку опівночі. Один із правопорушників підпалив пляшку з легкозаймистою речовиною та кинув її у лобове скло автомобіля "Mitsubishi Lancer". Інший — фіксував подію на мобільний телефон. Після цього обидва втекли з місця пригоди. Загоряння побачили місцеві мешканці та викликали вогнеборців, однак спасти транспортний засіб не вдалося, він вигорів вщент. У поліції кажуть, що на щастя обійшлось без жертв. 

Затримання правопорушників

Пізніше особи,  які підпалили машину були затримані. Це два хлопці, один з них ще підліток 16 років, іншому — 20. За даними поліції, обидва із Херсонщини. В Одесі один — гостював у бабусі, а другий — навчався і винаймав житло. З місця події було вилучено докази, що підтверджують їхню причетність до злочину.

Яке покарання

Молодикам повідомлено про підозру за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України — в умисному пошкодженні чужого майна, вчиненому шляхом підпалу. Цей злочин карається позбавленням волі на строк від трьох до десяти років. Наразі на них накладено нічний домашній арешт. Слідство продовжується для встановлення мотивів та обставин правопорушення.

Інші злочини на Одещині

Нагадаємо, поліція затримала жителя однієї з громад на Одещині, який спочатку випив алкоголь, а потім вчинив стрілянину з власного балкона. Наразі чоловіка затримали, йому загрожує до семи років ув'язнення.

Також ми повідомляли, що в Приморському районі міста чоловік вистрілив у повітря з пістолета під час конфлікту з іншим одеситом. Стрілка затримали правоохоронці, наразі йому загрожує позбавлення волі.

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