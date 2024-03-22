Поліція затримала чоловіка, який влаштував стрілянину в Одесі — деталі

Пістолет, з якого стріляв водій авто. Фото: Нацполіція

В Приморському районі міста чоловік вистрілив у повітря з пістолета в ході конфлікту з іншим одеситом. Стрілка затримали правоохоронці, наразі йому загрожує позбавлення волі.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції в Одеській області.

Читайте також:

Деталі інциденту

Вчора, 21 березня, ввечері на проспекті Гагаріна в Одесі між водієм таксі та пасажиром виник конфлікт. Причиною стало те, що пасажир почав курити в салоні автомобіля, а коли водій попросив його вийти — відмовився.



"Я сказав, аби він виходив з машини, але він не хотів виходити. Ми тоді почали з ним сваритися, і він вже вийшов, аби і мене дістати з авто. Я вийшов, здійснив один постріл у повітря і на цьому пасажир заспокоївся", — розповів водій таксі.

Коли ж налякані пасажири вибігли з таксі, водій сів за кермо та поїхав. Поліція затримала стрілка менше ніж за годину та вилучила в нього пістолет із кількома набоями до нього.



Набої, які вилучила поліція. Фото: Нацполія

Яке покарання загрожує

Жителю Одеси повідомили про підозру за ч.4 ст.296 ККУ. Йдеться про хуліганство, вчинене із застосуванням зброї. Згідно із санкцією статті, підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.

Нагадаємо, що поліцейські Одеської області викрили порушника, який спричинив фізичне насильство над батьками. Окрім того, в його помешканні правоохоронці знайшли гранату, наразі чоловіку загрожує ув'язнення.

Також ми писали про те, що в Одесі власник квартири посварився зі своїм орендатором під час застілля. Внаслідок сварки зловмисник наніс смертельні ножові поранення хазяїну помешкання та втік до іншого міста.