Поліція затримала чоловіка, який влаштував стрілянину в Одесі — деталі
В Приморському районі міста чоловік вистрілив у повітря з пістолета в ході конфлікту з іншим одеситом. Стрілка затримали правоохоронці, наразі йому загрожує позбавлення волі.
Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції в Одеській області.
Деталі інциденту
Вчора, 21 березня, ввечері на проспекті Гагаріна в Одесі між водієм таксі та пасажиром виник конфлікт. Причиною стало те, що пасажир почав курити в салоні автомобіля, а коли водій попросив його вийти — відмовився.
"Я сказав, аби він виходив з машини, але він не хотів виходити. Ми тоді почали з ним сваритися, і він вже вийшов, аби і мене дістати з авто. Я вийшов, здійснив один постріл у повітря і на цьому пасажир заспокоївся", — розповів водій таксі.
Коли ж налякані пасажири вибігли з таксі, водій сів за кермо та поїхав. Поліція затримала стрілка менше ніж за годину та вилучила в нього пістолет із кількома набоями до нього.
Яке покарання загрожує
Жителю Одеси повідомили про підозру за ч.4 ст.296 ККУ. Йдеться про хуліганство, вчинене із застосуванням зброї. Згідно із санкцією статті, підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.
Нагадаємо, що поліцейські Одеської області викрили порушника, який спричинив фізичне насильство над батьками. Окрім того, в його помешканні правоохоронці знайшли гранату, наразі чоловіку загрожує ув'язнення.
Також ми писали про те, що в Одесі власник квартири посварився зі своїм орендатором під час застілля. Внаслідок сварки зловмисник наніс смертельні ножові поранення хазяїну помешкання та втік до іншого міста.
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