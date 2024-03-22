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Полиция задержала мужчину, устроившего стрельбу в Одессе — детали

22 марта 2024 17:55
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Полиция задержала мужчину, устроившего стрельбу в Одессе — детали
Пистолет, из которого стрелял водитель авто. Фото: Нацполиция
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В Приморском районе города мужчина выстрелил в воздух из пистолета в ходе конфликта с другим одесситом. Стрелка задержали правоохранители, сейчас ему грозит лишение свободы.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

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Детали инцидента

Вчера, 21 марта, вечером на проспекте Гагарина в Одессе между водителем такси и пассажиром возник конфликт. Причиной стало то, что пассажир начал курить в салоне автомобиля, а когда водитель попросил его выйти, отказался.

"Я сказал, чтобы он выходил из машины, но он не хотел выходить. Мы тогда начали с ним ссориться, и он уже вышел, чтобы и меня достать из авто. Я вышел, произвел один выстрел в воздух и на этом пассажир успокоился", – рассказал водитель такси.

Когда же напуганные пассажиры выбежали из такси, водитель сел за руль и уехал. Полиция задержала стрелка менее чем через час и изъяла у него пистолет с несколькими патронами к нему.

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Патроны, которые изъяла полиция. Фото: Нацполия

Какое наказание грозит

Жителю Одессы сообщили о подозрении по ч.4 ст.296 УК. Речь идет о хулиганстве, совершенном с применением оружия. Согласно санкции статьи, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.

Напомним, что полицейские Одесской области разоблачили нарушителя, повлекшего физическое насилие над родителями. Кроме того, в его доме правоохранители нашли гранату, пока мужчине грозит заключение.

Также мы писали о том, что в Одессе владелец квартиры поругался со своим арендатором во время застолья. В результате ссоры злоумышленник нанес смертельные ножевые ранения хозяину дома и скрылся в другой город.

Одесса
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конфликт
такси
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