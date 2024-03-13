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Знущався над батьками та міг когось підірвати — в Одеській області затримали кривдника

13 березня 2024 15:00
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Знущався над батьками та міг когось підірвати — в Одеській області затримали кривдника
Гранати в руці. Ілюстративне фото: Daily News
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Поліцейські Одеської області викрили порушника, який спричинив фізичне насильство над батьками. Окрім того, в його помешканні правоохоронці знайшли гранату, наразі чоловіку загрожує ув'язнення.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції України в Одеській області.

Подробиці справи

Літній чоловік, що проживає в Усатівській ОТГ на Одещині, звернувся до поліції та поскаржився на свого сина. За його словами, чоловік бив своїх родичів. В ході слідства встановили, що кривдник вів нетверезий спосіб життя, а коли його батьки висловили своє невдоволення — почав на них лаятися та трощити все, що потрапляло під руку. 

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Окрім цього, правоохоронці виявили в кімнаті кривдника корпус ручної осколкової гранати Ф-1 та запал до неї. Боєприпас виявився придатним до вибуху, його вилучили правоохоронці.

Що загрожує

За вчинення домашнього насильства щодо батьків на чоловіка складено адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 173-2 КУпАП. Також правопорушнику повідомили  про підозру за ч. 1 ст. 263 ККУ у придбанні та зберіганні бойових припасів без передбаченого законом дозволу. Цей злочин карається позбавленням волі на строк до семи років. 

Нагадаємо, що поліцейські Одеської області відправили на лаву підсудних ґвалтівника неповнолітньої дівчинки. За скоєне чоловіка засуджено до 13 років ув'язнення.

Також ми писали, що на Одещині викрили двох чоловіків у незаконних оборудках з боєприпасами. Наразі обох затримали, їм загрожує позбавлення волі.

Одеса
обшуки
в'язниця
поліція
домашнє насильство
граната
Одеська область
боєприпаси
покарання
батьки
Нацполіція

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