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Издевался над родителями и мог кого-то взорвать — в Одесской области задержали обидчика

13 марта 2024 15:00
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Издевался над родителями и мог кого-то взорвать — в Одесской области задержали обидчика
Гранаты в руке. Иллюстративное фото: Daily News
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Полицейские Одесской области разоблачили нарушителя, совершившего физическое насилие над родителями. Кроме того, в его доме правоохранители нашли гранату, сейчас мужчине грозит заключение.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции Украины в Одесской области.

Подробности дела

Пожилой мужчина, проживающий в Усатовской ОТГ в Одесской области, обратился в полицию и пожаловался на своего сына. По его словам, мужчина избивал своих родственников. В ходе следствия установили, что обидчик вел нетрезвый образ жизни, а когда его родители выразили свое недовольство, начал на них ругаться и крушить все, что попадалось под руку.

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Кроме того, правоохранители обнаружили в комнате обидчика корпус ручной осколочной гранаты Ф-1 и запал к ней. Боеприпас оказался пригодным ко взрыву, его изъяли правоохранители.

Что угрожает

За совершение домашнего насилия в отношении родителей на мужчину составлены административные материалы по ч. 1 ст. 173-2 КУоАП. Также правонарушителю сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 263 УК в приобретении и хранении боевых припасов без предусмотренного законом разрешения. Это преступление карается лишением свободы сроком до семи лет.

Напомним, что полицейские Одесской области отправили на скамью подсудимых насильника несовершеннолетней девочки. За совершенное мужчина приговорен к 13 годам заключения.

Также мы писали, что в Одесской области разоблачили двух мужчин в незаконных сделках с боеприпасами. Пока обоих задержали, им грозит лишение свободы.

Одесса
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тюрьма
полиция
домашнее насилие
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Одесская область
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наказание
родители
Нацполиция

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