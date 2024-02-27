Гранати за 2 тисячі гривень — в Одесі викрили продаж боєприпасів
Поліцейські Одещини викрили двох чоловіків у незаконних оборудках з боєприпасами. Наразі обох затримали, їм загрожує позбавлення волі.
Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Одеській області.
Віз гранату в авто
На вулиці Розкидайлівський поліцейські зупинили автомобіль одесита та провели перевірку. Під час обшуків вони виявили у чоловіка в автівці корпус гранати РГД-5 та запал до неї.
Продав гранату за дві тисячі
Житель Березівської громади продав малознайомому чоловіку корпус гранати РГД-5. За боєприпас він виручив дві тисячі гривень. Під час обшуків у помешканні правопорушника було вилучено ще 125 набоїв калібру 5,45мм.
Яке покарання загрожує
Обом фігурантам повідомили про підозру в незаконних оборудках з вибуховими пристроями за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Їм загрожує до семи років ув'язнення.
Інші випадки незаконного збуту зброї
Нагадаємо, в Одесі затримали чоловіка, який продавав автомат та інші небезпечні боєприпаси. За "товар" він виручив десять тисяч доларів.
Також ми писали, що в Одесі зловмисник незаконно зберігав вогнепальну зброю із набоями, а невдовзі вирішив продати майно за 15 тисяч гривень. Чоловіка викрили, наразі йому загрожує ув'язнення.
Додамо, правоохоронці викрили одеситів, яких підозрюють у незаконному бізнесі. Чоловіки намагалися продавати на вулицях міста гранати та тротил.
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