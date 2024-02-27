Гранати за 2 тисячі гривень — в Одесі викрили продаж боєприпасів

Граната, яку вилучили у порушника. Фото: Нацполіція

Поліцейські Одещини викрили двох чоловіків у незаконних оборудках з боєприпасами. Наразі обох затримали, їм загрожує позбавлення волі.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Одеській області.

Віз гранату в авто

На вулиці Розкидайлівський поліцейські зупинили автомобіль одесита та провели перевірку. Під час обшуків вони виявили у чоловіка в автівці корпус гранати РГД-5 та запал до неї.

Продав гранату за дві тисячі

Житель Березівської громади продав малознайомому чоловіку корпус гранати РГД-5. За боєприпас він виручив дві тисячі гривень. Під час обшуків у помешканні правопорушника було вилучено ще 125 набоїв калібру 5,45мм.

Яке покарання загрожує

Обом фігурантам повідомили про підозру в незаконних оборудках з вибуховими пристроями за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Їм загрожує до семи років ув'язнення.

Інші випадки незаконного збуту зброї

Нагадаємо, в Одесі затримали чоловіка, який продавав автомат та інші небезпечні боєприпаси. За "товар" він виручив десять тисяч доларів.

Також ми писали, що в Одесі зловмисник незаконно зберігав вогнепальну зброю із набоями, а невдовзі вирішив продати майно за 15 тисяч гривень. Чоловіка викрили, наразі йому загрожує ув'язнення.

Додамо, правоохоронці викрили одеситів, яких підозрюють у незаконному бізнесі. Чоловіки намагалися продавати на вулицях міста гранати та тротил.