Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Гранати за 2 тисячі гривень — в Одесі викрили продаж боєприпасів arrow

Гранати за 2 тисячі гривень — в Одесі викрили продаж боєприпасів

27 лютого 2024 15:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Гранати за 2 тисячі гривень — в Одесі викрили продаж боєприпасів
Граната, яку вилучили у порушника. Фото: Нацполіція
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Поліцейські Одещини викрили двох чоловіків у незаконних оборудках з боєприпасами. Наразі обох затримали, їм загрожує позбавлення волі.

Про це повідомили у пресслужбі  Головного управління Нацполіції в Одеській області

Віз гранату в авто

На вулиці Розкидайлівський поліцейські зупинили автомобіль одесита та провели перевірку. Під час обшуків вони виявили у чоловіка в автівці корпус гранати РГД-5 та запал до неї.

Продав гранату за дві тисячі

Житель Березівської громади продав малознайомому чоловіку корпус гранати РГД-5. За боєприпас він виручив дві тисячі гривень. Під час обшуків у помешканні правопорушника було вилучено ще 125 набоїв калібру 5,45мм.

Яке покарання загрожує

Обом фігурантам повідомили про підозру в незаконних оборудках з вибуховими пристроями  за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Їм загрожує до семи років ув'язнення.

Інші випадки незаконного збуту зброї

Нагадаємо, в Одесі затримали чоловіка, який продавав автомат та інші небезпечні боєприпаси. За "товар" він виручив десять тисяч доларів.

Також ми писали, що в Одесі зловмисник незаконно зберігав вогнепальну зброю із набоями, а невдовзі вирішив продати майно за 15 тисяч гривень. Чоловіка викрили, наразі йому загрожує ув'язнення.

Додамо, правоохоронці викрили одеситів, яких підозрюють у незаконному бізнесі. Чоловіки намагалися продавати на вулицях міста гранати та тротил.

Одеса
зброя
торгівля
поліція
граната
Одеська область
боєприпаси
Новини Одеси

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

14 лютого 2024
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

13 лютого 2024
Новина з відео

21:34 Деякі українці отримують мобілізаційні розпорядження — що це та кого стосується

15 лютого 2024
Новина з фото

06:34Вибухи гримлять у Львові — ракетна атака на захід

16 лютого 2024
Новина з відео

16:54 Ніколи не вносьте ці добрива при посадці картоплі — бульба буде дрібною та згниє

17 лютого 2024

09:18 Зінченко піде з Арсенала наприкінці сезону — на українця претендують два клуби

15 лютого 2024

17:21 У Мінцифрі назвали категорію осіб, яких не бронюватимуть від мобілізації

14 лютого 2024

20:00 Юрист розповів про відповідальність за ігнорування повістки ТЦК з іншої області

15 лютого 2024

17:03 У збірної України буде новий технічний спонсор замість Joma

Новина з відео

20:45 Медовик за 20 хвилин на сковороді — без розкачування коржів

Актуальне по темі