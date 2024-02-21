Збув цілий арсенал в Одесі — поліцейські викрили зловмисника

Вилучена у зловмисника зброя . Фото: нацполіція

В Одесі чоловік продавав автомат та інші небезпечні боєприпаси. За "товар" він виручив десять тисяч доларів.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Деталі справи

Житель Житомирщини приїхав до Одеси, де за шість тисяч доларів продав невідомому три ручні протитанкові гранати, а через деякий час — два автомати, п’ять гранат, РПГ, п’ять магазинів, споряджених набоями, та коробку з 45 набоями різного калібру за чотири тисячі доларів. Наразі поліцейські встановлюють канал постачання зброї та боєприпасів й повне коло осіб, причетних до злочинних оборудок.



Вилучені поліцією боєприпаси. Фото: нацполіція

Яке покарання загрожує

Чоловіку повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України, а саме у придбання, носіння, зберігання, передача та збут вогнепальної зброї та бойових припасів без передбаченого законом дозволу. За скоєне йому загрожує до семи років ув’язнення.

Нагадаємо, в Одесі зловмисник незаконно зберігав вогнепальну зброю із набоями, а невдовзі вирішив продати майно. Чоловіка викрили, наразі йому загрожує ув'язнення.

Також ми писали, що у центрі Ізмаїла чоловік хотів продати автомат Калашнікова за 53 тисячі гривень. Його затримали під час угоди, тепер зловмиснику загрожує до 7 років позбавлення волі.