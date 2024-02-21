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Сбыл целый арсенал в Одессе —полицейские разоблачили злоумышленника

21 февраля 2024 16:00
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Сбыл целый арсенал в Одессе —полицейские разоблачили злоумышленника
Изъято у злоумышленника оружие. Фото: нацполиция
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В Одессе мужчина продавал автомат и другие опасные боеприпасы. За "товар" он выручил десять тысяч долларов.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

Детали дела

Житель Житомирщины приехал в Одессу, где за шесть тысяч долларов продал неизвестному три ручных противотанковых граната, а через некоторое время — два автомата, пять гранат, РПГ, пять магазинов, снаряженных патронами, и коробку с 45 патронами разного калибра за четыре тысячи долларов. Полицейские устанавливают канал поставки оружия и боеприпасов и полный круг лиц, причастных к преступным сделкам.

Сбыл целый арсенал в Одессе —полицейские разоблачили злоумышленника - фото 1
Изъяты полицией боеприпасы. Фото: нацполиция

Какое наказание грозит

Мужчине сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины, а именно в приобретение, ношение, хранение, передача и сбыт огнестрельного оружия и боевых припасов без предусмотренного законом разрешения. За совершенное ему грозит до семи лет заключения.

Напомним, в Одессе злоумышленник незаконно хранил огнестрельное оружие с патронами, а вскоре решил продать имущество. Мужчину разоблачили, пока ему грозит заключение.

Также мы писали, что в центре Измаила мужчина хотел продать автомат Калашникова за 53 тысяч гривен. Его задержали во время сделки, теперь злоумышленнику грозит до 7 лет лишения свободы.

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