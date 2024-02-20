Викрили вдруге — на Одещині затримали чоловіка за незаконні оборудки з наркотиками

Правоохоронці вилучили речові докази. Фото: Нацполіція

Правопорушник вже був засуджений на п'ять років та перебував на випробувальному терміні. Після того, як він знов потрапив до співробітників поліції, чоловіку загрожує подвійний термін ув'язнення.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Одеській області.

Деталі справи

Житель Маяківської громади на початку минулого року був засуджений до п’яти років позбавлення волі за незаконні оборудки з наркотичними речовинами та перебував на дворічному випробувальному терміні.

Цього разу чоловік незаконно придбав у невідомого наркотичний засіб метадон, який в подальшому планував збути. Співробітники поліції затримали його одразу після того, як він привіз і продав "клієнту" один згорток з "товаром".

Яке покарання загрожує

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 2 статті 307 ККУ. Йдеться про незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів. За скоєне підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк до десяти років.

Нагадаємо, поліцейські затримали чоловіка на Одещині, який намагався збувати наркотики, заховавши їх серед сміття. Затриманому повідомлено про підозру у злочині, йому може загрожувати позбавлення волі до 8 років.

Також ми писали, що в Одесі затримали чоловіка, якого підозрюють у розповсюджені заборонених речовин. Чоловік намагався збувати наркотики у Хаджибейському районі міста.