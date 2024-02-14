В Одесі затримали молодика, який збував наркотики на вулицях міста

Правоохоронці вилучили речові докази. Фото: Нацполіція

В Одесі затримали чоловіка, якого підозрюють у розповсюджені заборонених речовин. Чоловік намагався збувати наркотики у Хаджибейському районі міста.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Одеській області.

Читайте також:

Подробиці забороненої діяльності

Одесит на вулиці Грушевського передав "клієнту" пакунок з товаром та отримав за нього кошти. Це помітили патрульні, які й зупинили злочинця.

Що знайшли під час обшуків

При собі чоловік мав:

66 пакетиків та ємність з речовиною рослинного походження,

6 пакетиків із кристалічною речовиною,

ваги,

пакувальний матеріал,

мобільний телефон.

Яке покарання загрожує

Наразі порушника затримали та повідомили про підозру за ч. 2 статті 307 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 10 років увʼязнення з конфіскацією майна. Слідство триває.

Нагадаємо, в Одеській області правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у наркозлочинах. Мешканець Болградського району вирощував у теплиці сотні кущів конопель. Крім того, у Білгород-Дністровському районі зловмисник тримав при собі канабіс у великих розмірах для подальшого продажу.

Додамо, в Одесі затримали чоловіка, якого підозрюють у зберіганні зброї та наркотиків. Правопорушник у власній квартирі тримав дві гранати та канабіс.