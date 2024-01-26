В Одесі затримали молодика, який збував канабіс на вулицях міста

Наркотична рослина в упаковці. Фото: pixabay

Одеські правоохоронці затримали молодика, якого підозрюють у збуті заборонених речовин. Місцевий мешканець намагався збувати наркотики через "закладки".

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Одеській області.

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Деталі злочинної діяльності

У Київському районі міста затримали хлопця, який займався збутом канабісу. Його вдалося затримати під час передачі "товару" постійному клієнту. Одного разу він продав 17 згортків, а другого — 20.

"Походження заборонених речовин слідчі підтвердили експертним висновком та експрес-тестом", — йдеться у повідомленні.

Яке покарання загрожує

Наразі горе-підприємця затримали та повідомили про підозру за ч. 2 статті 307 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 10 років увʼязнення. Слідство триває.

Інші наркозлочини в Одеській області

Нагадаємо, в Одеській області правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у наркозлочинах. Мешканець Болградського району вирощував у теплиці сотні кущів конопель.

Також ми писали, що в Одесі правоохоронці викрили місцеву мешканку, яка займалася збутом наркотиків. Жінка надсилала "товар" клієнтам через поштомат.

Додамо, в Одеській області правоохоронці затримали чоловіка, який займався збутом наркотичних препаратів. Мешканець Ізмаїла продавав PVP на вулицях міста через "закладки".