В Одессе задержали молодого человека, который сбывал каннабис на улицах города

Наркотическое растение в упаковке. Фото: pixabay

Одесские правоохранители задержали молодого человека, подозреваемого в сбыте запрещенных веществ. Местный житель пытался сбывать наркотики путем "закладок".

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Одесской области.

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Детали преступной деятельности

В Киевском районе города задержали парня, который занимался сбытом каннабиса. Его удалось задержать при передаче "товара" постоянному клиенту. Один раз он продал 17 свертков, а во второй — 20.

"Происхождение запрещенных веществ следователи подтвердили экспертным заключением и экспресс-тестом", — говорится в сообщении.

Какое наказание грозит

В настоящее время горе-предпринимателя задержали и сообщили о подозрении по ч. 2 статьи 307 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 10 лет тюрьмы. Следствие продолжается.

Прочие наркопреступления в Одесской области

Напомним, в Одесской области правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в наркопреступлениях. Житель Болградского района выращивал в теплице сотни кустов конопли.

Также мы писали, что в Одессе стражи порядка разоблачили местную жительницу, которая занималась сбытом наркотиков. Женщина присылала "товар" клиентам по почтомату.

Добавим, в Одесской области правоохранители задержали мужчину, занимавшегося сбытом наркотических препаратов. Житель Измаила продавал PVP на улицах города путем "закладок".