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Збував наркотики у вигляді "закладок" — на Одещині затримали торговця

4 січня 2024 14:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Збував наркотики у вигляді "закладок" — на Одещині затримали торговця
У злочинця беруть відбитки пальців. Фото: Нацполіція
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одеській області правоохоронці затримали чоловіка, який займався збутом наркотичних препаратів. Мешканець Ізмаїла продавав PVP на вулицях міста шляхом "закладок".

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Одеській області. 

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Деталі правопорушення 

Мешканець Ізмаїла у вечірню пору доби вийшов на "роботу". Він робив закладки у різних районах міста та повідомляв про це "клієнтам" через месенджери. Підозрілого чоловіка помітила містянка та повідомила про це поліцію. 

При огляді мобільного телефона містянина поліцейські виявили інформацію про зроблені ще 25 "закладок" по місту з аналогічною речовиною. Слідчі вилучили психотропи та зі схованок та відправили усе на експертизу.

Яке покарання загрожує

Наразі зловмисника затримали та повідомили про підозру за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту особливо небезпечних психотропних речовин. Йому загрожує до 10 років увʼязнення з конфіскацією майна. Слідство триває. 

Нагадаємо, в Одесі правоохоронці затримали відвідувача супермаркету, який завдав тяжких тілесних ушкоджень людині. Чоловік вдарив ножем потерпілого за відмову придбати йому алкогольні напої.

Також ми писали, що в Одеській області винесли вирок таксисту, який вбив чотирьох жінок та зґвалтував дитину. Чоловік під час своєї робочої діяльності систематично грабував та шкодив клієнтам. 

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