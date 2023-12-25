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Вдарив чоловіка ножем у живіт — в Одесі затримали зловмисника

25 грудня 2023 17:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Вдарив чоловіка ножем у живіт — в Одесі затримали зловмисника
Поліція працює на місці злочину. Фото: Нацполіція
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі правоохоронці затримали відвідувача супермаркету, який завдав тяжких тілесних ушкоджень людині. Чоловік вдарив ножем потерпілого за відмову придбати йому алкогольні напої.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Одеській області. 

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Деталі інциденту

У супермаркеті на вулиці Василя Стуса мешканець Дніпра звернувся до містянина з проханням придбати йому алкогольні напої. Після відмови між чоловіками виникла штовханина, яка закінчилася тим, що одесит вдарив приїжджого ножем у живіт. Зловмисник одразу зник з місця події. 

Яке покарання загрожує

Правоохоронці затримали чоловіка на сусідній вулиці. Йому загрожує покарання за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України — позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років. Слідство триває.

Інші злочини на Одещині

Нагадаємо, в Одеській області винесли вирок таксисту, який вбив чотирьох жінок та зґвалтував дитину. Чоловік під час своєї робочої діяльності систематично грабував та шкодив клієнтам. 

Також ми писали, що в Одеському районі затримали двох ґвалтівників неповнолітніх. Чоловіки силою примушували до сексуальних забаганок дівчат-підлітків.

Додамо, що в Одесі викрили двох молодиків, яких підозрюють у розбійному нападі. Студенти зі зброєю відібрали речі у перехожих та втекли з місця події.

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