Вдарив чоловіка ножем у живіт — в Одесі затримали зловмисника

Поліція працює на місці злочину. Фото: Нацполіція

В Одесі правоохоронці затримали відвідувача супермаркету, який завдав тяжких тілесних ушкоджень людині. Чоловік вдарив ножем потерпілого за відмову придбати йому алкогольні напої.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Одеській області.

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Деталі інциденту

У супермаркеті на вулиці Василя Стуса мешканець Дніпра звернувся до містянина з проханням придбати йому алкогольні напої. Після відмови між чоловіками виникла штовханина, яка закінчилася тим, що одесит вдарив приїжджого ножем у живіт. Зловмисник одразу зник з місця події.

Яке покарання загрожує

Правоохоронці затримали чоловіка на сусідній вулиці. Йому загрожує покарання за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України — позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років. Слідство триває.

Інші злочини на Одещині

Нагадаємо, в Одеській області винесли вирок таксисту, який вбив чотирьох жінок та зґвалтував дитину. Чоловік під час своєї робочої діяльності систематично грабував та шкодив клієнтам.

Також ми писали, що в Одеському районі затримали двох ґвалтівників неповнолітніх. Чоловіки силою примушували до сексуальних забаганок дівчат-підлітків.

Додамо, що в Одесі викрили двох молодиків, яких підозрюють у розбійному нападі. Студенти зі зброєю відібрали речі у перехожих та втекли з місця події.