Вдарив чоловіка ножем у живіт — в Одесі затримали зловмисника
В Одесі правоохоронці затримали відвідувача супермаркету, який завдав тяжких тілесних ушкоджень людині. Чоловік вдарив ножем потерпілого за відмову придбати йому алкогольні напої.
Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Одеській області.
Деталі інциденту
У супермаркеті на вулиці Василя Стуса мешканець Дніпра звернувся до містянина з проханням придбати йому алкогольні напої. Після відмови між чоловіками виникла штовханина, яка закінчилася тим, що одесит вдарив приїжджого ножем у живіт. Зловмисник одразу зник з місця події.
Яке покарання загрожує
Правоохоронці затримали чоловіка на сусідній вулиці. Йому загрожує покарання за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України — позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років. Слідство триває.
Інші злочини на Одещині
Нагадаємо, в Одеській області винесли вирок таксисту, який вбив чотирьох жінок та зґвалтував дитину. Чоловік під час своєї робочої діяльності систематично грабував та шкодив клієнтам.
Також ми писали, що в Одеському районі затримали двох ґвалтівників неповнолітніх. Чоловіки силою примушували до сексуальних забаганок дівчат-підлітків.
Додамо, що в Одесі викрили двох молодиків, яких підозрюють у розбійному нападі. Студенти зі зброєю відібрали речі у перехожих та втекли з місця події.
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