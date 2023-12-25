Ударил мужчину ножом в живот — в Одессе задержали злоумышленника

Полиция работает с поличным. Фото: Нацполиция

В Одессе правоохранители задержали посетителя супермаркета, нанесшего тяжкие телесные повреждения человеку. Мужчина ударил ножом потерпевшего за отказ приобрести ему алкогольные напитки.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Одесской области.

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Детали инцидента

В супермаркете на улице Василия Стуса житель Днепра обратился к горожанину с просьбой приобрести ему алкогольные напитки. После отказа между мужчинами возникла толкотня, закончившаяся тем, что одессит ударил приезжего ножом в живот. Злоумышленник сразу скрылся с места происшествия.

Какое наказание грозит

Правоохранители задержали мужчину на соседней улице. Ему грозит наказание по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины — лишение свободы на срок от пяти до восьми лет. Следствие продолжается.

Другие преступления в Одесской области

Напомним, в Одесской области был вынесен приговор таксисту, который убил четырех женщин и изнасиловал ребенка. Мужчина во время своей рабочей деятельности систематически грабил и вредил клиентам.

Также мы писали, что в Одесском районе задержали двух насильников несовершеннолетних. Мужчины силой принуждали к сексуальным прихотям девушек-подростков.

Добавим, что в Одессе разоблачили двух молодых людей, подозреваемых в разбойном нападении. Студенты с оружием отобрали вещи у прохожих и скрылись с места происшествия.