Влаштував вдома порностудію та наркопритон — в Одесі затримали зловмисника

Поліція вилучила речові докази. Фото: Нацполіція

В Одеському районі на лаву підсудних відправили місцевого мешканця, якого підозрюють у збуті наркотиків та зброї. Крім того, чоловік на заборонених сайтах займався продажем порнографії.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Одеській області.

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Подробиці злочинної діяльності

Мешканець Южненської громади у власному будинку займався збутом наркотиків РVР, які "клієнти" вживали одразу на місці покупки.

Також у тому ж помешканні погрозами застосування фізичної сили чоловік примушував знайому до участі у зйомках порнографічного характеру. А відео сексуального змісту він розповсюджував в одній із соціальних мереж.

Крім того, під час обшуків правоохоронці знайшли гранату, яку зловмисник придбав "для безпеки".

Яке покарання загрожує

Наразі чоловіка затримали та повідомили про підозру за ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 317, ч. 1 ст. 301 та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 10 років увʼязнення з конфіскацією майна. Слідство триває.

Нагадаємо, в Одесі правоохоронці затримали відвідувача супермаркету, який завдав тяжких тілесних ушкоджень людині. Чоловік вдарив ножем потерпілого за відмову придбати йому алкогольні напої.

Також ми писали, що в Одеській області винесли вирок таксисту, який вбив чотирьох жінок та зґвалтував дитину. Чоловік під час своєї робочої діяльності систематично грабував та шкодив клієнтам.