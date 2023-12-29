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Влаштував вдома порностудію та наркопритон — в Одесі затримали зловмисника

29 грудня 2023 15:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Влаштував вдома порностудію та наркопритон — в Одесі затримали зловмисника
Поліція вилучила речові докази. Фото: Нацполіція
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одеському районі на лаву підсудних відправили місцевого мешканця, якого підозрюють у збуті наркотиків та зброї. Крім того, чоловік на заборонених сайтах займався продажем порнографії.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Одеській області. 

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Подробиці злочинної діяльності

Мешканець Южненської громади у власному будинку займався збутом наркотиків РVР, які "клієнти" вживали одразу на місці покупки. 

Також у тому ж помешканні погрозами застосування фізичної сили чоловік примушував знайому до участі у зйомках порнографічного характеру. А відео сексуального змісту він розповсюджував в одній із соціальних мереж.

Крім того, під час обшуків правоохоронці знайшли гранату, яку зловмисник придбав "для безпеки". 

Яке покарання загрожує

 

Наразі чоловіка затримали та повідомили про підозру за ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 317, ч. 1 ст. 301 та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 10 років увʼязнення з конфіскацією майна. Слідство триває. 

Нагадаємо, в Одесі правоохоронці затримали відвідувача супермаркету, який завдав тяжких тілесних ушкоджень людині. Чоловік вдарив ножем потерпілого за відмову придбати йому алкогольні напої.

Також ми писали, що в Одеській області винесли вирок таксисту, який вбив чотирьох жінок та зґвалтував дитину. Чоловік під час своєї робочої діяльності систематично грабував та шкодив клієнтам. 

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