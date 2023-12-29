Влаштував вдома порностудію та наркопритон — в Одесі затримали зловмисника
В Одеському районі на лаву підсудних відправили місцевого мешканця, якого підозрюють у збуті наркотиків та зброї. Крім того, чоловік на заборонених сайтах займався продажем порнографії.
Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Одеській області.
Подробиці злочинної діяльності
Мешканець Южненської громади у власному будинку займався збутом наркотиків РVР, які "клієнти" вживали одразу на місці покупки.
Також у тому ж помешканні погрозами застосування фізичної сили чоловік примушував знайому до участі у зйомках порнографічного характеру. А відео сексуального змісту він розповсюджував в одній із соціальних мереж.
Крім того, під час обшуків правоохоронці знайшли гранату, яку зловмисник придбав "для безпеки".
Яке покарання загрожує
Наразі чоловіка затримали та повідомили про підозру за ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 317, ч. 1 ст. 301 та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 10 років увʼязнення з конфіскацією майна. Слідство триває.
Нагадаємо, в Одесі правоохоронці затримали відвідувача супермаркету, який завдав тяжких тілесних ушкоджень людині. Чоловік вдарив ножем потерпілого за відмову придбати йому алкогольні напої.
Також ми писали, що в Одеській області винесли вирок таксисту, який вбив чотирьох жінок та зґвалтував дитину. Чоловік під час своєї робочої діяльності систематично грабував та шкодив клієнтам.
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