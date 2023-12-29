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Устроил дома порностудию и наркопритон — в Одессе задержан злоумышленник

29 декабря 2023 15:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Устроил дома порностудию и наркопритон — в Одессе задержан злоумышленник
Полиция изъяла вещественные доказательства. Фото: Нацполиция
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одесском районе на скамью подсудимых отправили местного жителя, подозреваемого в сбыте наркотиков и оружия. Кроме того, мужчина на запретных сайтах занимался продажей порнографии.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Одесской области.

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Подробности преступной деятельности

Житель Южненской громады в собственном доме занимался сбытом наркотиков РVР, которые "клиенты" употребляли сразу на месте покупки.

Также в том же помещении угрозами применения физической силы мужчина заставлял знакомую к участию в съемках порнографического характера. А видео сексуального содержания он распространял в одной из социальных сетей.

Кроме того, во время обысков правоохранители обнаружили гранату, которую злоумышленник приобрел "для безопасности".

Какое наказание грозит

Мужчина задержан, ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 317, ч. 1 ст. 301 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества. Следствие продолжается.

Напомним, в Одессе правоохранители задержали посетителя супермаркета, нанесшего тяжкие телесные повреждения человеку. Мужчина ударил ножом потерпевшего за отказ приобрести ему алкогольные напитки.

Также мы писали, что в Одесской области вынесли приговор таксисту, убившему четырех женщин и изнасиловавшему ребенка. Мужчина во время своей рабочей деятельности систематически грабил и вредил клиентам.

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